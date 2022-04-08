İzmir’de şehir hastanesi işçilerinden maaş isyanı

08 Nisan 2022 Cuma, 12:25

İzmir’de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında çalışan, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) üyesi 400 işçi mağduriyetlerinin çözülmesini isterken, şantiye önünde sloganlar ve alkışlar eşliğinde çalıştıkları taşeron şirketi ve hastane yapımını üstlenen firma yöneticilerini protesto etti.

Şantiyede yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yapan İYİ-SEN Genel Başkanı Hasan Kırlangıç, “Şantiyedeki temsilci arkadaşlarımız yetkililerle görüşmek istedi ancak içeri alınmadılar ve güvenlikler tarafından engellendi. Yaklaşık bir haftadır ısrarla işçi alacaklarının ödenmesini talep ediyoruz ancak bu taleplerimize yanıt alamadık. İki aydır ödenecek sözü verilen maaşlarımız verilmediğinden ya da eksik ödendiğinden ötürü iş bırakma kararı aldık. Sorun çözülene kadar kararlı bir şekilde direnmeye devam edeceğiz. Maaş alacakları kapatılana kadar çalışmayacağız” dedi.