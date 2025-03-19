İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi.

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:07

İzmir Büyükşehir Belediye'sinin iştiraki İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular iskelesini etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferleri iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yolcu gemilerinin ise seferlerine devam ettiği belirtildi.


Etiketler: #İzmir #Feribot
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