İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye'sinin iştiraki İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular iskelesini etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferleri iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yolcu gemilerinin ise seferlerine devam ettiği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte gözaltına alınanların tam listesi!
- İşte geçiş yapanların tam listesi…
- İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
- Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı!
- AKP'li isimden 'çözüm' önerisi!
- Vali balkona çıktı, CHP'lilere nefret kustu
- İBB'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- İstanbul'da sıkıyönetim!
- Dervişoğlu'ndan 'boykot' çağrısı
- Başsavcılık'tan ikinci 'İmamoğlu' açıklaması!