İzmir’de sivil isyan: Hesap soracağız!

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 15:23

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 15:24

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki ayrı deprem sonrası yaşanan yıkıma seyirci kalan ve halkın topladığı yardımlara el koyan AKP iktidarına İzmir’den büyük tepki geldi. Aralarında KESK, DİSK, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu yer aldığı İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, “Hesap soracağız” diyerek, OHAL ilanının kaldırılmasını, el koyulan yardımların da afetzede yurttaşlara ulaştırılmasını istedi.

BARO BAŞKANI YILMAZ: AFAD’IN YETERSİZLİĞİ VATANDAŞLARIIMIZIN YAŞAMINA MAL OLMUŞTUR

Kurumlar adına hazırlanan ortak basın metnini okuyan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, iktidarın arama kurtarma çalışmaları ve afet yardımlarında sınıfta kaldığını belirterek, “Bölgede en kritik ilk saatlerden itibaren başlayan koordinasyonsuzluk, AFAD’ın yetersizliği, gelen yardım ekiplerinin durdurulması binlerce vatandaşımızın yaşamına mal olmuştur. Geçen 9 günlük süre içerisinde durum değişmemiş, depremin acıları ve kayıpları ne yazık ki bu kurumların yapmadıkları görevleri nedeni ile çok daha büyük rakamlara ulaşmıştır. Liyakatsiz, yandaş kişilerin yönetiminde olduğu AFAD ve Kızılay’ın, sivil yardım faaliyetlerini sekteye uğrattığı, bölgeye gönderilen yardım malzemelerine el konulduğu, ilan edilen olağanüstü hal koşullarında mülki amirlerin, emek meslek örgütlerinin, gönüllü duyarlı vatandaşların yardımlarına Pazarcık’ta olduğu gibi kayyum atayarak el koyduğu, yardım çağrısı yapanların gözaltına alındığı bir süreçteyiz” diye konuştu.

“SUÇLUSUNUZ”

Yurttaşın devlete güveni kalmadığını ifade eden Yılmaz, “Vatandaşın gönüllü yardımlarına, emek meslek örgütlerinin demokrasi güçlerinin topladıkları yardımlara kayyum atanmasını kabul etmiyoruz. Suçlusunuz. İmar barışı adı altında, kaçak, ruhsatsız yapıları, iflasına sebep olduğunuz ülke ekonomisine üç kuruşluk kaynak sağlamak için legal hale getirdiniz. Üstelik bu aymazlığı bir müjde gibi sundunuz, reklam kampanyalarıyla duyurdunuz. 20 yıldan fazla süredir iktidarda olan siyasi erk bu noktada tüm devlet yapılarının içini boşaltmış ve bu nedenle de yurttaş böyle bir doğal afette devletsiz kaldığını görmüş ve anlamıştır. Bu büyük felaketin altından bizler ülkemizin insanı, aralarındaki yardımlaşma ile kalkacaktır. Ama 20 yıldır devletin içini boşaltanları ve yurttaşlarımızı ölüme ve sakatlığa ve tüm ülkeyi hazin bir çöküşe götürenleri asla affetmeyecektir” dedi.

“HESAP SORULACAKTIR”

“OHAL kaldırılmalı, bölge afet alanı ilan edilmelidir” diyen Sefa Yılmaz, “AFAD tarafından kayyum yoluyla el konulan yardımlar ilgili kuruluşlara geri verilmeli, gönüllü kuruluşların yardım faaliyetlerine yapılan tüm engellemeler kaldırılmalıdır. Tüm bu acıların yaşanmasına sebep olan, gözünü daha fazla kazanç daha çok kâr hırsı bürümüş müteahhitlerden, denetim görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlilerinden, rant düzeninin mimarı olan siyasal iktidarın temsilcilerinden hesap sorulacaktır” ifadelerini kullandı.

AKDEMİR: RESMİ YALANLARA İNANMAYIN

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, yarımlarla ilgili tartışmalara dair yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Resmi yalanlara inanmayın. Resmi rakamlara da inanmayın. Yardımlara kayyum atadılar. Dün CHP’nin 4 tane tırına el koymuşlar. İzmir’den giden hiçbir tırımızı AFAD’a kaptırmadık. Gelsinler İzmir’den giden tırlarımıza el koysunlar. İktidar OHAL de ilan etse, polisini de gönderse, bu halk dayanışmaya devam edecek. Resmi rakamlara inanmayın. İktidarın hızlı bir şekilde hiçbir kurala uymadan enkaz kaldırmaya başlamasına rağmen arkadaşlarımız gerekli müdahaleyi yapmaya çalışıyorlar. Hem İzmir’e gelecek afetzede halkımızla, hem de bölgedeki dostlarımızla mücadeleye devam edeceğiz.”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da bölgede 700’e yakın üyelerini kaybettiklerini söyledi ve “Kapitalizm, kar hırsına insanlarımızı kurban etti. Faşizm, orada şiddet ve işkence uygulayarak baskı oluşturdu. Popülizmle, bizim vergilerimizle toplanan paralarla televizyonda şov yapıldı” dedi.