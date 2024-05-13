İzmir’de sokakta silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 31 yaşındaki şahıs, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 07:37
İzmir’de sokakta silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Abone Ol google-news

Olay saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 893 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.K. (31), evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Tabancadan çıkan 5 mermiden 3’ü O.K.’nin vücuduna isabet ederken, yaralanan şahıs, kanlar içerisinde evinin bulunduğu apartmana sığındı. Bu esnada şüpheli veya şüpheliler bölgeden kaçarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Tabancayla vurularak yaralanan O.K., komşuları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan O.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


İzmir haberleri silahlı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Bingöl'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
İstanbul'da silahlı 'dedikodu' saldırısı: 16 yaşındaki çocuk yaşıtını vurdu!

İstanbul'da silahlı 'dedikodu' saldırısı: 16 yaşındaki çocuk yaşıtını vurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Ekonomide 'sıcak para' tehlikesi! Yabancıların talebi doları nasıl etkileyecek?

Ekonomide 'sıcak para' tehlikesi! Yabancıların talebi doları nasıl etkileyecek?
Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!

Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!
Varşova’da AVM yangınında bin 348 dükkan küle döndü

Varşova’da AVM yangınında bin 348 dükkan küle döndü
Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?

Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?
Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı

Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı