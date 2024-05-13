İzmir’de sokakta silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Yayınlanma: 13.05.2024 - 07:37

Güncelleme: 13.05.2024 - 07:37

Olay saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 893 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.K. (31), evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Tabancadan çıkan 5 mermiden 3’ü O.K.’nin vücuduna isabet ederken, yaralanan şahıs, kanlar içerisinde evinin bulunduğu apartmana sığındı. Bu esnada şüpheli veya şüpheliler bölgeden kaçarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Tabancayla vurularak yaralanan O.K., komşuları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan O.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.