İzmir'de 'sosyal medya' operasyonu: Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi X üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün evinde gözaltına alınan Z.M'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen Z.M, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklandı.
Etiketler: #sosyal medya #tutuklama
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