6 Şubat depremlerinin 2. yılı: Ünlü isimler acılarını sosyal medyadan paylaştı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 13:23

Güncelleme: 06.02.2025 - 13:35

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 kentte büyük yıkıma yol açtı. Resmi rakamlara göre 50 binden fazla insan yaşamını yitirdi.



Ünlü isimler de 6 Şubat depremlerinin 2. yılında duydukları acıyı ve hüznü sosyla medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.



Türkan Şoray: İki yıl önce, deprem felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık. Rahmetle anıyoruz.

Doğa Rutkay Kamal: Hiç unutamadım. Acısı hâlâ taze. Nurlar içinde yatsınlar. Giden onlarca can, geride kalan onlarca can... Sözcükler yetersiz"

Devrim Özkan: Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz.

Neslihan Yeldan: 2 yıl geçti... Acı üstüne başka acılar inşa oldu. Geride kalanların evleri inşa olmadı. Yozlaşmanın bitmesi, bakış açısının, bazı yönetenlerin değişmesi, kötülüğün ortadan kalkması şart. 2 yıl önceden daha üzgün, daha eksiğiz. Yaraların kabuk bağlamadığı bir ülke olmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Güneş bir an önce açar dilerim...

Hamdi Alkan: Başta memleketim Antakya ve büyük felaketi yaşayan şehirlerimizdeki tüm kayıpları saygı ile anıyorum. Ve geride kalanların yüreğine, ruhuna sabırlar, iyilikler diliyorum.

Yılmaz Erdoğan: 6 Şubat 2023... Yitirdiğimiz tüm canları özlemle anıyoruz.

Hülya Koçyiğit: Tarihe unutulmaz bir acının yazıldığı, 6 Şubat Depremi’ni unutmadık, unutmayacağız. Bu acı felakette kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hepimize sabır diliyorum. Evini, ailesini, her şeyini kaybedip hayata tutunmaya çalışan o canlarımıza sevgiyle sarılıyor. En yakın zamanda tekrar sizlerle yan yana olmayı diliyorum.

Büşra Pekin: 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz bütün canlara Allah'tan rahmet diliyorum.

Kaan Urgancıoğlu:





Volkan Demirel: "Sabahı olmayan bir geceye uyandık ve hala o sabahı bekleyen insanlarımız var, çoğumuz için hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü. Yaşadıklarımızı kelimelere dökmek çok zor. Önlemlerin alınması ve bir daha böyle acıların yaşanmaması tek temennim. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara eski hayatlarına dönebilmeleri için dua ediyorum."



Mine Tugay:







Nergis Kumbasar:





Zeynep Sever Demirel:







Tuba Büyüküstün:



