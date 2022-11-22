İran'da bir restoran sosyal medya paylaşımı nedeniyle kapatıldı
İran'da, İran-İngiltere futbol maçıyla ilişkili sosyal medya paylaşımı yapan restoran kapatıldı.
İran'ın başkenti Tahran'da, İran-İngiltere futbol maçına ilişkin sosyal medya hesabından ülke aleyhine paylaşım yapıldığı gerekçesiyle bir restoranın faaliyetine son verildi.
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Tahran'ın en işlek caddelerinden Şeriati'de bulunan bir restoranın İnstagram hesabı üzerinden Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası kapsamında oynanan İran-İngiltere maçına ilişkin paylaşımlarda bulunuldu.
İsmi verilmeyen zincir restoranın hesabı üzerinden yapılan paylaşımda İngiltere'nin desteklendiği, İran'ın milli marşının eleştirildiği belirtilerek, söz konusu işletmenin bu nedenle mühürlendiği kaydedildi.
İran milli futbol takım oyuncuları, Dünya Kupası müsabakalarındaki ilk maçlarında ülkenin milli marşını okumayarak, ülkede 2 aydan fazla bir süredir devam eden Mahsa Emini gösterilerine destek vermişlerdi.
Dünkü maçta, İran, İngiltere'ye 6-2 skorla yenilmiş, İran'ın bazı kentlerinde göstericiler İngiltere'yi destekleyen sevinç gösterileri yapmışlardı.
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