İzmir'de suya yüzde 43,47 zam
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı ilk birleşiminin ardından yapılan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Olağan Genel Kurulu’nda su tarifelerinde düzenlemeye gidildi. 1 Ağustos 2023’ten itibaren geçerli olacak yeni tarife kapsamında suya yüzde 43,47 oranında zam yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başkanlığında yapılan İZSU Olağan Genel Kurulu’nda su tarifelerinde düzenlemeye gidildi.
İZSU Genel Müdürlüğü’nün 1 Nisan 2022’de hayata geçirdiği tarifelerin aylık ÜFE oranında düzenlenmesi yönündeki uygulamaya, Sayıştay’ın uygun bulmaması nedeniyle son verildi. Yılda iki kez artış yapılmasına yönelik karar uyarınca 1 Ağustos 2023’ten itibaren geçerli olacak yeni tarife kapsamında suya yüzde 43,47 oranında zam yapıldı.
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