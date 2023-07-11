İzmir'de suya yüzde 43,47 zam

Yayınlanma: 11.07.2023 - 09:04

Güncelleme: 11.07.2023 - 09:04

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başkanlığında yapılan İZSU Olağan Genel Kurulu’nda su tarifelerinde düzenlemeye gidildi.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 1 Nisan 2022’de hayata geçirdiği tarifelerin aylık ÜFE oranında düzenlenmesi yönündeki uygulamaya, Sayıştay’ın uygun bulmaması nedeniyle son verildi. Yılda iki kez artış yapılmasına yönelik karar uyarınca 1 Ağustos 2023’ten itibaren geçerli olacak yeni tarife kapsamında suya yüzde 43,47 oranında zam yapıldı.