İzmir’de taksiyle olay yerine gidip ateş açan saldırgan yakalandı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:31

Güncelleme: 13.12.2024 - 13:31

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir iş yerine ateş açarak kaçan ve güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli D.A. (22), polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından yapılan soruşturma neticesinde, şüpheli D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Olay, 9 Aralık tarihinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. D.A., N.S.’ye ait iş yerine ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, D.A.’nın taksiyle iş yerine geldiği, ateş açtıktan sonra yine taksiyle olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalara hızlıca yanıt veren güvenlik güçleri, D.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.