İzmir'de "Tarikatlara Karşı Aydınlanma Şenliği"

Yayınlanma: 31.07.2024 - 16:13

Güncelleme: 31.07.2024 - 16:13

İzmir'in Çiğli ilçesinin Güzeltepe Mahallesi’nde Süleymancılar tarikatına ait Kuran İlimlerine ve Milli Kültüre Hizmet Vakfı'nın açmak istediği öğrenci yurduna karşı "Mahallemizde tarikat yurdu istemiyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenleyen Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi ve Güzeltepe Mahalle Meclisi, bu kez “Tarikatlara Karşı Aydınlanma Şenliği” düzenledi.

Sado Turgay Tekin Parkı'nda yapılan şenliğe yüzlerce mahalleli çocukları, torunları ile birlikte katıldı. Şarkılar söylediği ve oyunların oynandığı şenliğin açılışın konuşan Güzeltepe Mahalle Meclisi'nden Nezahat Akdüzgün Akdağ, “Ben de bu mahallede yaşıyorum. İki çocuk annesiyim, bir kız evladım var ve mahallemizin adının yarın öbür gün herhangi bir çocuk istismarı ya da kadın cinayeti haberlerine malzeme olmasını asla istemiyorum. Bu mahalle hepimizin, birlikte mücadele ederek tarikat oluşumlarını engelleyebiliriz. Kadınlarımız istediklerini özgürce giyip istedikleri gibi gezip dolaşabilsin, haklarını bilsin, savunsun, kahkaha atabilsin, şarkı, türkü söyleyip, dans edebilsin diye burdayız. Gençlerimiz karanlığa sürüklenmesin, kendilerini yalnız hissetmesin, aradığı ışığın içinde olduğunu keşfetsin diye burdayız. Hayvan dostlarımızın yaşam hakkı için burdayız. Doğamızın katledilişine karşı topluca ses çıkarmak için bir aradayız" dedi.

“TARİKAT VE CEMAATLER ÜLKENİN HER YANINDA ÇALIŞIYOR”

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi adına konuşan Avukat Emel Diril “Mücadeleyi sadece direngen bir tarihi olan mahalleler ile sınırlayamayız. Türkiye'de şu an bakanlıkların tarikatlar arasında pay edildiğini biliyoruz. Yeni müfredat etnik kimlik, cinsiyet, inanç fark etmeden tüm çocuklarımızı gericiliğe boğmak istedikleri için oluşturuldu. Tarikat ve cemaatler de ülkenin her yanında çalışıyor, yoksulların, emekçilerin çaresizliğinden besleniyor ve yaşamlarımızı, çocuklarımızı karanlığa mahkûm ediyorlar. Biz buna dur diyeceğiz" diye konuştu. Şenlik konserlerin ardından, açılmak istenen tarikat yurdunun önüne gerçekleştirilen yürüyüşle sona erdi./ İZMİR