İzmir'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:25

Güncelleme: 04.01.2024 - 10:25

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, HTŞ/ENC/FEC terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik harekete geçti.

Suriye uyruklu 5 şüpheli, sabah saatlerinde yapılan baskınla gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda da bulunan dijital materyallere el konuldu.