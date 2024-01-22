İzmir’de toplu açılış töreni gerçekleştiren Soyer projelerini tanıttı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:38

Güncelleme: 22.01.2024 - 13:38

Yerel seçimler yaklaşırken CHP, en güçlü olduğu kentlerden İzmir’de aday arayışına devam ediyor. Mevcut Başkan Tunç Soyer’le birlikte 9 aday bulunan kent son günlerde oldukça hareketli. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üst üste yaptığı toplu açılış ve temel atma törenlerine bugün yenisini ekledi.

Soyer, Cumhuriyet Meydanı’nda 28 milyar lira yatırımla tamamlanan ve yürürlüğe girecek olan altyapı projelerinin toplu açılışı ve temel atma törenini gerçekleştirdi. İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) bünyesinde yapılan altyapı çalışmalarının 11 milyarlık liralık kısmının tamamlandığı, 3 milyar liralık kısmının yapım aşamasında olduğu ve 14 milyar liralık kısmının ise hayata geçirilecek projelerden oluştuğu belirtildi.

Açılış konuşmasını yapan Soyer “Pandemiye, ekonomik krizlere, felaketlere hep birlikte göğüs gerdik. Mazaret değil icraat ürettik. Emekçilerin alın terine teşekkür sunmak için buradayız” dedi.

“ALTYAPIYI GÜÇLENDİRDİK”

Yapılan altyapı çalışmalarıyla körfezde koku sorununu çözdüklerini vurgulayan Soyer gelecek yıllarda İzmirlilere burada yüzme sözü verdi. Soyer yaptığı konuşmada yağmur suyu ve kanalizasyon suyunun birbirine karıştığını ve bu sorunu çözerek körfeze akan kirli suyu engellediklerini aktararak şöyle konuştu: “5 yıl önce kritik karar almak zorundaydım. Ya altyapıyı güçlendirecek ya da vitrini süsleyecektik. Biz altyapıyı yaptık. İnsan onuruna yaraşır güvenli yaşam için hep beraber kolları sıvadık. Kazı yaptığımız alanlarda hızlıca üst kaplamasını yaptık. Bu süreçte İzmirlilere rahatsızlık verdiğimiz de oldu. Ama güvenli bir yaşam için bunu yapmak zorundaydık. İzmirliyi su baskınlarından kurtadık.”

“YURT DIŞINDAN FİNANSMAN”

Altyapı çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Soyer “5 yılda, 4 buçuk milyon vatandaşımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırdık. 4 milyar 228 milyon TL'lik yatırımla 3 bin 200 kilometre içme suyu hattının yapımını tamamladık. Çeşme ilçemizde, 1 milyar TL'lik devasa bir yatırım yaptık. Menemen'de 70 milyon TL'lik yatırımla 63 kilometre yeni içme suyu şebekesi imal ettik” dedi.

Ayrıca 974 milyon TL’lik yatırımla 3 yeni atık su arıtma tesisi ve 8 yeni paket atık su arıtma tesisi kurduklarını belirten Soyer yurt dışından 405 milyon avro kredi finansmanı sağladıklarını aktardı.

"DEVAM ETMEYE VAR MISINIZ?"



Soyer yerel seçimlere de işaret ederek, açılış için meydanda toplananlara “Benimle yola devam etmeye var mısınız” diye sordu.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da katıldı.