İzmir'de toplu ulaşıma akaryakıt zammı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son dönemde vergiler ve akaryakıta gelen zamların ardından toplu ulaşım ücretlerini arttırdı. Bugün toplanan Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında zam oranı yüzde 48 olarak belirlendi. Böylece 8,78 lira olan tam ilk biniş, 13 liraya yükseldi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:38
İzmir'de toplu ulaşıma akaryakıt zammı!
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İzmir’de toplu ulaşıma gelen zam oranı belli oldu. Seçimler sonrası KDV, ÖTV ve akaryakıt zamları sonrası bugün toplanan UKOME toplu ulaşıma yüzde 48 oranında zam yaptı.

Zamla beraber 8,78 olan tam biniş tarifesi 13 TL’ye, 3.50 olan tam aktarma ise 6.50 TL’ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3 TL'den 5,14 TL’ye çıktı. Öğrenci aktarma ücreti ise aynı kalacak.


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