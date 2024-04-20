İzmir’de toplu ulaşıma maraton ayarı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 10:40

Güncelleme: 20.04.2024 - 10:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen Maraton İzmir’in 5’incisi 21 Nisan Pazar günü koşulacak. Çeşitli yaş gruplarında yaklaşık 5 bin sporcunun katılması beklenen maraton nedeniyle Karşıyaka, Bayraklı, Altınyol, Bornova, Alsancak, Konak, Karataş, Güzelyalı, Üçkuyular ve İnciraltı bölgelerinde hizmet veren bazı ESHOT ve İZTAŞIT otobüs hatlarının güzergâhlarında, pazar günü 05.00-15.00 saatleri arasında geçici güzergâh değişiklikleri olacak.

GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ NETLEŞTİ

602, 608, 660 ve 800 No’lu İZTAŞIT hatları, mevcut güzergâhı takiben Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Ankara Caddesi, Bornova Metro güzergâhlarında hizmet verecek.

Lozan Meydanı’nda son durak yapan 470, 680, 681 ve 691 No’lu ESHOT hatları, Eşrefpaşa Caddesi sonrasında varyant güzergahı ile Bahri Baba alanında son durak yapacak.

202 No’lu hat, Konak AKM önündeki son duraklardan kalkış yaparak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden havalimanı yönünde hizmet verecek. Dönüşte de AKM önünde son durak yapacak.

253 No’lu hattın gidiş güzergâhı; Halkapınar 2 Aktarma Merkezi, Mürsel Paşa, Yeşildere Caddesi, Konak Tüneli, Konak AKM önü olacak. Dönüş güzergâhı ise Konak AKM önü, Mithat Paşa Caddesi, 334/3 Sokak (Sabancı Kültür Merkezi), Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Konak Tüneli, Yeşildere, Mürsel Paşa, Halkapınar 2 Aktarma Merkezi şeklinde olacak.

330 ve 543 numaralı hatlar; Bahriye Üçok son durak, Girne Caddesi, Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve Manas Bulvarı’ndan sonra mevcut güzergâhında hizmet verecek.

126, 135, 136, 137, 197, 222, 258, 326, 487, 847 ve 853 numaralı hatlar; Bahriye Üçok son durak ve Girne Caddesi’nden sonra mevcut güzergâhında devam edecek.

196 No’lu hat, Bahriye Üçok son durak, Girne Caddesi, Anadolu Caddesi sonrası mevcut güzergâhında hizmet verecek.

800 No’lu hat, mevcut güzergâhını takiben; Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Ankara Caddesi, Bornova Metro güzergâhında çalışacak.

240 No’lu hattın Halkapınar Metro istikametine gidişi; mevcut güzergâhı takiben Yeni Girne, Anadolu Caddesi Kesişim Girne Kavşağı’ndan geri dönüp tekrar Yeni Girne Bulvarı, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Zafer Payzın Kavşağı, Halkapınar 2 son durak şeklinde olacak.

34, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 302, 466 ve 838 numaralı hatlar; Refik Saydam ve Gazi Bulvarı kesişimi kavşağından (9 Eylül Meydanı) dönüş yapıp ring hat olarak çalışacak.

102 ve 502 numaralı hatlar Anadolu Caddesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 1597/2 sokak, 1597/1 sokak, Adnan Kahveci Köprüsü, Smyrna Bulvarı sonrası mevcut güzergâhlarından hizmete devam edecek.

125 No’lu hattın Halkapınar Metro 2 istikametine gidişi; mevcut güzergâhı takiben Anadolu Caddesi, Naldöken Durağı, Cevdet Bilsay, Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Girne Bulvarı, Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Zafer Payzın Kavşağı, Halkapınar 2 son durak şeklinde olacak.

77, 78, 140, 147, 148 ve 477 numaralı hatların Halkapınar Metro 2 istikametine gidişi; mevcut güzergâhı takiben Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Zafer Payzın Kavşağı ve Halkapınar 2 son durak şeklinde olacak.

921 No’lu hat, Alsancak Garı istikametine gidişte; Bahriye Üçok son durak, Girne Caddesi, Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Fatih Caddesi, 1561 sokak (Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi), 2844 sokak (Halkapınar Kapalı Spor Salonu), Halkapınar 1 Aktarma Merkezi güzergâhını kullanacak. Bostanlı İskele’ye dönüşünde ise Halkapınar 1 son durak, Şehitler Caddesi, Fatih Caddesi, Manas Bulvarı ve mevcut güzergâhı şeklinde devam edecek.

912 No’lu hattın Alsancak Garı istikametine gidişi; mevcut güzergâhı takiben Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Fatih Caddesi, 1561 sokak (Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi), 2844 sokak (Halkapınar Kapalı Spor Salonu) , Halkapınar 1 Aktarma Merkezi şeklinde olacak. Egekent Aktarma Merkezi’ne dönüşte ise Halkapınar 1 son durak, Şehitler Caddesi, Fatih Caddesi, Manas Bulvarı, mevcut güzergâh kullanılacak.

963 No’lu hattın Alsancak Garı istikametine gidişi; mevcut güzergâhı takiben, Fatih Caddesi, 1561 sokak (Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi), 2844 sokak (Halkapınar Kapalı Spor Salonu) , Halkapınar 1 Aktarma Merkezi şeklinde olacak. Evka 3 Metro dönüşünde ise Halkapınar 1 son durak, Şehitler Caddesi, Fatih Caddesi, Manas Bulvarı, mevcut güzergâh kullanılacak.

435, 543, 330 ve 921 numaralı hatlar, Bostanlı İskele yerine Bahriye Üçok’ta son durak yapacak. 777 No’lu hattın son durağı ise Karşıyaka İskele yerine Bostanlı İskele olacak. 470, 680, 681 ve 691 numaralı hatlar, Lozan Meydanı yerine Konak Bahri Baba Aktarma Merkezi’nde son durak yapacak. 202 No’lu hat ise Konak AKM önündeki durakları kullanacak. 361 ve 951 numaralı hatlar, koşu süresince hizmet vermeyecek.

İZDENİZ’DEN RİNG SEFERLERİ

İZDENİZ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bostanlı-Üçkuyular feribotları, pazar günü 08.30-12.00 saatleri arasında çalışmayacak. Yerine yolcu gemileri sefer yapacak. Gemiler, Bostanlı İskelesi’nden 08.30, 9.30, 10.30 ve 11.30’da; Üçkuyular İskelesi’nden ise 09.00, 10.00 ve 11.00’de kalkacak. Ayrıca Maraton İzmir katılımcılarının rahat ulaşımı için Bostanlı ve Karşıyaka iskeleleri ile Pasaport İskelesi arasında 05.30’dan itibaren 15 dakikada bir ring seferleri yapılacak.

RAYLI SİSTEMDE DÜZENLEME

Metroda 20 Nisan Cumartesi gününü 21 Nisan Pazar gününe bağlayan gece yapılan Baykuş seferlerine ek olarak 05.00-06.00 saatleri arasında 20 dakikalık sıklıkla sefer yapılacak. Seferler 05.00, 05.20 ve 05.40’ta olacak. Trenler, Evka-3 ve Kaymakamlık’tan karşılıklı olarak kalkacak.

Konak Tramvayı’nda ise 20 Nisan Cumartesi gününü 21 Nisan Pazar gününe bağlayan gece Baykuş seferi 03.00’te sona erecek. 21 Nisan Pazar günü ise 06.00 ile 15.00 saatleri arasında sefer yapılmayacak.