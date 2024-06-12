İzmir’de toplu ulaşıma zam

Yayınlanma: 12.06.2024 - 17:08

Güncelleme: 12.06.2024 - 17:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN’da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesi, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde yayımladı. Açıklanan resmi enflasyon rakamı yüzde 74 olmasına ve diğer tüm ekonomik göstergelerdeki olağanüstü artışlara rağmen, tam tarifede yüzde 34,62’lik artış yapıldı. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 17,5 TL’ye çıkarken, 11,52 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş biniş ücreti 15,50 TL, öğrenci biniş ücreti ise 7,50 TL oldu.

ÖĞRENCİLER AKTARMA ÜCRETİ ÖDEMEYECEK

Tam tarifede, 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada 8,78 TL, ikinci aktarmada ise 4,42 TL ücret alınacak. Öğretmenler ilk aktarmada 5,76 TL, ikinci aktarmada ise 2,88 TL ödeyecek. 60 yaş kartlarından ise ilk aktarmada 7,76 TL, ikinci aktarmada 3,88 TL alınacak. Öğrenciler aktarma ücreti ödemeyecek.

YÜZDE 50 İNDİRİMLİ HALK TAŞIT UYGULAMASI SÜRÜYOR

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan “Halk Taşıt” uygulamasında ise tam biniş 8,75 TL, öğretmen 5,76 TL, 60 yaş 7,75 TL, öğrenci binişi ise 3,75 TL oldu. Tam tarife kapsamındakiler, Halk Taşıt saatlerinde ilk binişten sonraki 120 dakika içinde ilk aktarmaya 4,39 TL, ikinci aktarmaya 2,21 TL ödeyecek. Öğretmen kartlarından, ilk aktarmada 2,88 TL, ikinci aktarmada 1,44 TL düşülecek. 60 yaş kartlarından ise ilik aktarmada 3,88 TL, ikinci aktarmadan 1,94 TL alınacak. Öğrenciler yine aktarma ücretinden muaf olacak.

FERİBOTLARDA DA TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ

İZDENİZ’in işlettiği Bostanlı-Üçkuyular feribotlarında da araç biniş ücretleri de arttı. Motosiklet geçişi 45 TL, otomobil 110 TL, orta sınıf araçlar 260 TL, otobüs-kamyon 560 TL, TIR 975 TL oldu. Araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmayacak.

SEFERLERE ‘YAZ’ AYARI

Öte yandan cumartesi ve pazar günleri 19.30 – 23.00 saatleri arasındaki Bostanlı - Üçkuyular feribot seferleri, yaz aylarının getirdiği yoğunluk nedeniyle sıklaştırıldı. Kış sezonunda 30 dakikada bir düzenlenen seferler, 15 Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında 15 dakikada bir yapılacak.

BAYKUŞ SEFERLERİNE DE DÜZENLEME

İZDENİZ yönetimi, Karşıyaka ve Alsancak iskeleleri arasında çarşamba-cuma-cumartesi günleri yapılan Baykuş seferlerinde de düzenlemeye gitti. Yeterli kullanım olmadığı için çarşamba seferlerine son verildi. Baykuş seferi yapan gemiler, cuma ve cumartesi günleri, Karşıyaka’dan 23.45 ve 00.45’te, Alsancak’tan 00.05 ve 01.05’te kalkacak.