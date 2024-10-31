İzmir’de toplu ulaşıma zam

Yayınlanma: 31.10.2024 - 13:43

Güncelleme: 31.10.2024 - 13:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarına biniş tarifelerine zam yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarifesi kapsamında 17,5 TL olan tam biniş ücreti, yüzde 14’lük artışla 20 TL oldu. Önceki tarifeye göre 7,5 lira olan öğrenci biniş ücreti 8,58 TL olarak belirlendi. Öğretmen biniş ücreti 11,52 TL’den 17,72 TL’ye; 60 yaş üstü biniş ücreti de 15,50 TL’den 17,72 TL’ye çıktı.

Tüm kartlarda geçerli olan 90 dakika uygulaması gereğince, ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalardan ücret alınmıyor. Haftanın her günü 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş imkânı sağlanan Halk Taşıt uygulaması da devam edecek.

SINIRLI TUTULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada son bir yılda TÜFE’de yüzde 70 olarak gerçekleşen artışın yanı sıra akaryakıt, enerji, yedek parça, personel ve amortisman giderlerindeki yükseliş nedeniyle toplu ulaşım biniş tarifelerini zorunlu olarak artırıldığı belirtildi.

7 Kasım 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak diğer fiyat tarifeleri şöyle:

B Fiyat Tarifesi

Çevre ilçelerde hizmet veren ve 90 Dakika Sistemi’ne dahil olmayan hatlarda ilk biniş ücreti 20,70 TL oldu. Öğrenci binişi 8,88 TL; öğretmen ve 60 yaş üstü binişleri 18,48 TL olarak belirlendi. Bu hatlarda, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında uygulanan yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti de geçerli.

C Fiyat Tarifesi

Halk arasında “Gittiğin Kadar Öde” olarak bilinen bu tarifede ilk 10 km için tam biniş ücreti 18,84 TL; öğretmen ve 60 yaş üstü binişleri 15,58 TL oldu. 10 km’den sonra km başına tam binişlerde 0,62 kuruş; öğretmen ve 60 yaş üstü binişlerinde 0,41 kuruş alınacak. Öğrenci biniş ücreti ise 7,52 TL oldu. İlk 10 km’den sonra öğrenci kartlarından km başına 0,34 kuruş alınacak. 90 Dakika Sistemi’ne dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt uygulaması ise geçerli.

D Fiyat Tarifesi

Güzergâh uzunlukları fazla olan hatlarda tam biniş ücreti 44,14 TL; öğretmen ve 60 yaş üstü binişler 30,36 TL oldu. Öğrenci biniş ücreti 16,66 TL olarak belirlendi. 90 Dakika Sistemi’ne dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti geçerli.

E Fiyat Tarifesi

Üniversite kampüslerinde ring yapan otobüslerde geçerli bu tarifede, tam biniş ücreti 20 TL; öğretmen ve 60 yaş üstü binişler 17,72 TL oldu. Öğrenci binişi 2,38 TL olarak belirlendi. 90 dakika sistemine dahil olan bu hatlarda da yüzde 50 indirimli Halk Taşıt uygulaması geçerli.

F Fiyat Tarifesi

Baykuş Hatları olarak bilinen ve gece yarısından sabaha kadar hizmet veren hatlarda tam biniş ücreti 44,10 TL; öğretmen ve 60 yaş üstü binişleri 35,74 TL oldu. Öğrenci binişi 16,98 TL olarak belirlendi. Bu tarifede 90 dakika sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.

G Fiyat Tarifesi

Havalimanı ile Mavişehir, Alsancak Cumhuriyet Meydanı, Bornova Metro ve Şirinyer Aktarma Merkezi arasında hizmet veren 200, 202, 204 ve 206 numaralı hatlarda tam biniş ücreti 44,10; öğretmen ve 60 yaş üstü binişleri 35,74 TL oldu. Öğrenci biniş ücreti ise 34,30 TL olarak belirlendi. Bu tarifede de 90 dakika sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.