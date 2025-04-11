İzmir’de toplu ulaşıma zam

Yayınlanma: 11.04.2025 - 13:41

Güncelleme: 11.04.2025 - 13:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), oy birliği ile kent içi ulaşımı sağlayan ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN’da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesine zam yaptı. Resmi enflasyon rakamının yüzde 38,10 olmasına ve diğer tüm ekonomik göstergelerdeki olağanüstü artışlara rağmen, kent merkezinde toplu ulaşımda geçerli olan tam tarifede yüzde 25 oranında artış yapıldığı aktarılırken zamlı tarifenin 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı aktarıldı. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 25 TL’ye çıkarken, 17,72 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş üzeri vatandaşlar için biniş ücreti yüzde 12,87 artarak 20 TL olurken öğrenci biniş ücreti yüzde 16.55 oranında artarak 10 TL oldu. 65 yaş ve üstü binişler ücretsiz olmaya devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve başlamasıyla birlikte hayata geçirilen Öğrenci Abonman Kartı (aylık 100 biniş/480 TL) uygulamasında fiyat değişikliğine gidilmedi.

90 DAKİKA ÜCRETSİZ

İlk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olmaya devam edeceği bilgisi verilirken, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında geçerli olan yüzde 50 indirimli Halk Taşıt Uygulaması da sürecek.

Diğer tarifeler ise şu şekilde:

B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL / Öğrenci 10,35 TL, C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL, D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL / Öğrenci 19,42 TL, E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL / Öğrenci 2,77 TL, F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 19,79 TL, G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 39,98 TL olarak güncellendi.