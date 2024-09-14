İzmir'de torbacıların 'zula' olarak kullandığı eve baskın: 2 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde, 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının kullandığı adrese polis ekipleri baskın yaptı. 5 kilo 241 gram esrar maddesi, 187 sentetik ecza, 18 uyuşturucu hap, 1 uzun namlulu silah, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 130 bin 730 TL, 600 dolar ve 290 avro ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de torbacıların 'zula' olarak kullandığı eve baskın: 2 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 09:10

İzmir'in Konak ilçesinde, zehir tacirlerinin uyuşturucu madde satışını önlemek adına yapılan çalışmalar kapsamında, 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının zula olarak kullandığı adres tespit edildi.

Harekete geçen polis ekipleri, savcılık talimatı ile söz konusu adrese baskın yaptı.

Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda  5 kilo 241 gram esrar maddesi, 187 sentetik ecza hap, 18 uyuşturucu hap, 1 uzun namlulu silah, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 130 bin 730 TL, 600 dolar ve 290 avro para ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere yok edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan S.Ç.(44) ve M.B.(36) emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan S.Ç. ve M.B. tutuklandı.


Etiketler: #uyuşturucu

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