İzmir'de trafik kavgası kanlı bitti! 28 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 28 yaşındaki genç vurularak hayatını kaybetti.

İzmir'de trafik kavgası kanlı bitti! 28 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:49

İzmir'in Torbalı ilçesinde husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Yolda seyir halinde olan Cevdet Temel, yaklaşık bir saat önce tartıştığı grup tarafından araçla takip edildi. Takip edildiğini anlayıp aracından inen Cevdet Temel’in yakınları, karşı tarafa tabancayla ateş açtı. 

Kendilerine ateş edilince takip eden grubun da tabancayla karşılık vermesi üzerine mermiler Cevdet Temel’in vücuduna isabet etti. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Cevdet Temel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Temel’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.


Etiketler: #İzmir #Torbalı #Silahlı çatışma

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