İzmir'de TÜİK'e tepki: İnsanca yaşamak emeklinin de hakkı

05 Temmuz 2022 Salı, 11:17

İzmir’de emekliler ‘artık yeter, geçinemiyoruz’ diyerek sokağa indi. Tüm Emekliler Sendikası üyesi emekliler, “En düşük emekli maaşı açlık sınırının üstünde olmalıdır. Emekli maaşlarının temmuz ayı artışı bu barem baz alınarak oransal artış yapılmalıdır. İkramiyeler yılda 4 sefer ödenmeli ve asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Temel tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınmalıdır. İnsanca bir yaşam başta emekliler olmak üzere hepimizin hakkıdır” dedi.

“Ülkemiz emekliler, işçiler, köylüler, emeğiyle geçinenler açısından git gide dayanılmaz hale gelmektedir.” diyen emekliler yaptıkları açıklamada şunlar söyledi:

“Art arda zamlar yaşam koşullarını özellikle emekliler için akıl almaz bir şekilde zorlaştırmıştır, ekmeğin 5 TL, kıymanın 160 TL, peynirin ortalama 90 ile 140 TL aralığında olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Üretimin temel enerji girdisi olan akaryakıt 30 TL oldu. Elektrik, doğalgaz, su fiyatları emeklilerin aylıkları ile karşılanamayacak düzeye geldi. Ama aynı zamanda en düşük emekli maaşının 3500 TL, ortalama emekli maaşının 4000 TL olduğu, açlık sınırının 6400 TL, yoksulluk sınırının 21000 TL, asgari ücretin daha yeni 5500 TL olduğu bir ülkede yaşıyoruz.. Bu durumda en düşük emekli maaşının 3500 lira olması kabul edilemez. İktidar bahaneleri bırakmalı, TÜİK'in yalan enflasyon hesaplarına sığınmaya son vermelidir”