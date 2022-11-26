İzmir'de ucuz halı izdihamı: İki kişi hastanelik oldu!
İzmir'in Buca ilçesinde bir halı mağazasının büyük indirim yaptığını duyan yurttaşlar mağazaya akın etti. Yaşanan izdihamda yurttaşlar birbirini ezerken, fenalık geçiren 2 kadın hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre mağazayı kapatacak olan iş yeri, elinde bulunan ürünleri yüzde 70 indirimle satacağını duyurdu.
Mağazanın indirimini duyan vatandaşlar ise iş yerine akın etti. Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte ucuz halı ve battaniye almak isteyen vatandaşlar içeriye akın etti. Meydana gelen izdihamda adeta vatandaşlar birbirini ezdi. Yaşanan izdiham, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER
Görüntülerde izdihamda bazı vatandaşların yere düştükleri, içeri girebilenlerin ise ürünleri kapıştıkları görüldü. Mağaza görevlisinin "Herkesin bir tane hakkı var" diye bağırmasına aldırış etmeyen vatandaşlardan bazıları izdiham anında yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.
İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İzdihamda fenalık geçiren iki kişinin ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
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