İzmir'de uzaktan eğitim isyanı: Eğitim hakkımız engellenemez!

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 15:35

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 15:38

İzmir’de eğitim gören üniversite öğrencileri devlete ait öğrenci yurtlarının depremzede yurttaşlara tahsis edilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi kararını protesto etmek isterken polis engeliyle karşılaştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplanan 20’ye yakın öğrenci, binaya girişlerine izin verilmediğinden ötürü kaldırımda basın açıklaması yapmak zorunda kaldı.

Yaptıkları açıklamanın ardından kurum yetkilileri ile görüşmek isteyen üniversite öğrencileri ile güvenlik güçleri arasında tartışma yaşanırken, görüşme taleplerinin reddedilmesi üzerine kaldırımda ve yolda doldurdukları dilekçeleri rektörlüğe aralarından seçtikleri temsilci arkadaşları vasıtası ile ulaştırdı.

Rektörlüğe alınmayan öğrenciler kaldırımda dilekçelerini doldurdu

Üniversite yönetiminin kendilerine yönelik engelleyici tavrını protesto eden ve “Uzaktan eğitim istemiyoruz”, “Eğitim hakkımız engellenemez” sloganları atan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri adına açıklama yapan Kadir Altunlu, “Ülkemizde yaşanan deprem faciasından dolayı çok öfkeli ve üzgünüz. Deprem süreci yönetilmeye çalışılırken son 20 yıldır alınan tüm kararlarda olduğu gibi ayrıntılı düşünülmeden verilen kararlar hükümetin beceriksizliğini ve hiçbir vatandaşını önemsemediğini bir kez daha göstermiştir. Bu beceriksizliğin ülkedeki eğitimi de hiçe saydığını görmekteyiz ve sonucunda mağdur edilmekten bıktık. Verilen uzaktan eğitim kararıyla birlikte KYK yurtlarımızdan kovulduk. Bize sorulmadan verilen ve zamansız plansız sürekli değiştirilen bu kararları tanımıyoruz, hakkımız olan eğitimi sonuna kadar almakta ısrarlıyız. Ülkemizin geçirdiği zor dönemin nedenlerinden biri eğitimsizlik ve eğitimsiz insanlar tarafından yönetilmektir. Artık bunu görmenizi ve aynı hataları tekrar yapmamanızı talep ediyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin verdiği yanlış karardan dönmesini istiyoruz. Hakkımız olan yüz yüze eğitimi talep ediyoruz ve alana kadar mücadele edeceğiz. Bizim hayatımıza, eğitimimize dair verdiğiniz kararları oturup izlemek istemiyoruz. Öğrencilerin mağdur edilmediği kararlar vermek zorundasınız” dedi.