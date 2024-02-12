İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:53
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
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İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapurların yanı sıra yolcu gemisi seferlerimiz de saat 15.15 itibariyle iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

 


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