İzmir’de yağmur alarmı: Bin 500 personel ile sahada

Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:51

Güncelleme: 28.11.2023 - 12:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün öğle saatlerinde başlayacak şiddetli yağışa karşı teyakkuza geçti. Cumartesi gününe kadar devam edecek yağıştan kentin en az derecede etkilenmesi için İZSU, İtfaiye ve Fen İşleri’ne bağlı yaklaşık bin 500 personel ve 500 iş makinası ve araç ile ekipler sahada kesintisiz görev yapıyor. Olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde de önleyici çalışmalar yürütülüyor.

TÜM GÜCÜMÜZLE TEYAKKUZDAYIZ

Kent genelinde önlem aldıklarının altını önemle çizen İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer, “Ekiplerimiz sahada. Kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı kaynaklı muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmayı tüm vatandaşlarımdan istiyorum. Hiçbir cana ve mala zarar gelmeden bu günleri atlatmak için tüm gücümüzle teyakkuzdayız” dedi.

İTFAİYE 299 ARAÇ, 308 PERSONEL İLE SAHADA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri hafta sonu Alsancak ve Mavişehir’de deniz taşkını sonrasında pek çok noktaya müdahale etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bugünden itibaren etkili olacak yağışta da 299 araç, 308 personel ile sahada görev yapıyor. Gerekli görüldüğünde Aliağa, Torbalı ve Urla’dan destek ekiplerini kent merkezine çektiklerini ifade eden İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy, “Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Çarşamba günü gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli ve tedbirli olması gerek. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak 24 saat teyakkuzdayız” dedi.

İZSU ÖNLEMLERİ ARTTIRDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri de meteorolojik uyarılar doğrultusunda oluşabilecek olağanüstü durumlara karşı tüm ekiplerini görev başında tutuyor. Yaklaşık bin personel sahada görev yapmak üzere hazır bekliyor. Şiddetli yağışlara karşı önlemlerini alan İZSU ekipleri, ALO 185 ve Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) vasıtasıyla gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda olumsuz durumlara müdahale ediyor. Su baskını ve taşkınlara karşı kanal ve yağmur suyu ızgaralarında kontroller ve gereken noktalarda temizlik yapılıyor. Derelerin çevresinde de taşkın riskini ortadan kaldıracak önlemler alınıyor.