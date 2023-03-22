İzmir’de yağmur suyu hasadı: Bir tesiste 220 ton su tasarrufu!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:54

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kuraklık ve yoksullukla mücadele için hayata geçirilen Sünger Kent İzmir Projesi adım adım büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” vizyonuyla hazırlanan proje kapsamında başlatılan yağmur suyu hasadı çalışmalarını 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yerinde inceledi. Belediye bünyesinde pilot bölge olarak seçilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Gaziemir’deki yerleşkesini ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, küresel iklim krizine dikkat çekti.

“VAHŞİ SULAMANIN TERK EDİLMESİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın da katıldığı programda konuşan Başkan Soyer, “Küresel iklim krizi dediğimiz ve artık hiç birimizin dışında kalamadığı bu tablo, bizi doğanın sürekli yeni felaketleri ile baş başa bırakıyor. Kuraklık da sadece İzmir için, Türkiye için değil tüm dünya için ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Dünyanın her yerinde küresel ısınmanın en somut sonuçlarından biri kuraklık. Bizim de çok hızlı bir şekilde su kaynaklarımızı daha doğru kullanmaya, yağmur suyunu mutlaka depolamaya, tarımsal üretimde kullanılacak ürün desenini doğru seçmeye, vahşi sulamanın terk edilmesine ihtiyacımız var” dedi.

“KURAKLIĞIN BİZE ÖDETECEĞİ BEDELLER ÇOK AĞIR”

22 Mart Dünya Su Günü’nde yurttaşlara su tasarrufu çağrısında bulunan Başkan Soyer, “Eğer aklımızı başımıza toplamazsak, eğer bir an önce harekete geçmezsek, kuraklığın bize ödeteceği bedeller çok ağır. Bugüne kadar bu durumu çok hafife aldık. Tarımsal üretimde yanlış ürün desenleri seçtik. Suyun yüzde 77'si tarımsal üretimde kullanılıyor. Yüzde 10’u sanayi ve yine yüzde 10’u evsel tüketimde kullanılıyor. O nedenle öncelikle tarımda çok daha akılcı su kullanma yöntemlerini keşfetmek zorundayız” diye konuştu.

“YARIN ÇOK GEÇ OLACAK”

Gaziemir'de 5 tonluk bir su deposunda, sadece binanın çatısında biriken suyu depolayarak yılda 220 ton su tasarrufu sağlandığını ifade eden Başkan Soyer, “İki veya üç yıl içerisinde kendini amorti edecek bir sistem olacak. Bunu tüm İzmir'e tavsiye ediyorum. Yağmur suyunu çatılardan toplamak bile çok ciddi bir tasarruf sağlıyor. Bu suyu hem lavabolarda, hem mutfakta, hem temizlikte kullanmak mümkün. Çok daha fazla yöntem geliştirilebilir. Çok daha fazla çözüm üretilebilir ama bir an önce hayata bu gözle bakmaya başlamamız lazım. Eğer şimdi yapmazsak, yarın çok geç” açıklamasını yaptı.

İÇME SUYU STANDARTLARINDA

Günde üç vardiya olmak üzere toplam 24 kişinin çalıştığı Gaziemir’deki itfaiye binasının çatısından hasat edilen yağmur suları, kurulan yağmur suyu deposunda biriktirildi. Ardından arıtma ünitesi aracılığıyla arıtılan yağmur suyu içme suyu standartlarına ulaştırıldı. Arıtılan yağmur suyu, itfaiye binası içerisinde bulunan mutfak, tuvalet ve duşlarda kullanılmaya başlandı.

YANGINLARA MÜDAHALE İÇİN DE KULLANILACAK

İtfaiye araç parkı çatısından hasat edilen yağmur suları da değerlendirilecek. Yangın havuzunda depolanan su, yangınlara müdahalede kullanılacak. Proje ile yıllık 7 bin lira tasarruf sağlanacak.