İzmir'de 'yedek parça' dolandırıcılarına baskın: 7 tutuklama

İzmir’de çok sayıda vatandaşı internet üzerinden oto yedek parça satış vaadi ile dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheli 11 kişi yakalandı.

İzmir'de 'yedek parça' dolandırıcılarına baskın: 7 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:44

İzmir ili sınırları içerisinde 2024 yılında çok sayıda vatandaşın internet üzerinden oto yedek parça satış vaadi ile dolandırıldığı bilgisi üzerine şüphelilere yönelik yapılan teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin aynı zamanda yasadışı sanal bahis oynattıkları tespit edildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Teknik Takip Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekiplerince 7 Ocak günü İzmir merkezli İstanbul ve Denizli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

7 TUTUKLAMA

Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edilen B.D (28), D.V (25), D.K (23), M.A (23) isimli 4 şüpheli serbest kalırken, F.E (23), Y.Ş (30), T.F.K (25), E.A (24), F.K (25), Ü.K (23) ve M.E.K (24) olmak üzere 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #İzmir

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