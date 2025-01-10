İzmir'de 'yedek parça' dolandırıcılarına baskın: 7 tutuklama

Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:44

Güncelleme: 10.01.2025 - 10:47

İzmir ili sınırları içerisinde 2024 yılında çok sayıda vatandaşın internet üzerinden oto yedek parça satış vaadi ile dolandırıldığı bilgisi üzerine şüphelilere yönelik yapılan teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin aynı zamanda yasadışı sanal bahis oynattıkları tespit edildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Teknik Takip Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekiplerince 7 Ocak günü İzmir merkezli İstanbul ve Denizli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

7 TUTUKLAMA

Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edilen B.D (28), D.V (25), D.K (23), M.A (23) isimli 4 şüpheli serbest kalırken, F.E (23), Y.Ş (30), T.F.K (25), E.A (24), F.K (25), Ü.K (23) ve M.E.K (24) olmak üzere 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.