İzmir'de yeni yılın ilk bebeği 'Mahir Deniz' oldu

İzmir'de, 2025 yılının ilk bebeği Mahir Deniz oldu. 3 kilo 440 gram olarak Mahir Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İzmir'de yeni yılın ilk bebeği 'Mahir Deniz' oldu
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DHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 00:51

İzmir’de 2024 yılının ilk bebeği Bayraklı Şehir Hastanesi’nde dünyaya geldi.

Şenay ve Şener Saki çifti, dünyaya gelen bebeğe ‘Mahir Deniz’ ismini verdi. 

3 kilo 440 gram olarak Mahir Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Etiketler: #İzmir #bebek

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