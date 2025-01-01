İzmir'de yeni yılın ilk bebeği 'Mahir Deniz' oldu
İzmir'de, 2025 yılının ilk bebeği Mahir Deniz oldu. 3 kilo 440 gram olarak Mahir Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İzmir’de 2024 yılının ilk bebeği Bayraklı Şehir Hastanesi’nde dünyaya geldi.
Şenay ve Şener Saki çifti, dünyaya gelen bebeğe ‘Mahir Deniz’ ismini verdi.
3 kilo 440 gram olarak Mahir Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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