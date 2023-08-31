İzmir'de yol verme kavgası: Minibüs şoförü tartıştığı sürücüyü bıçakladı
İzmir’in Buca ilçesinde yol verme nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada minibüs şoförü araç sürücüsünü bıçakla yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Buca ilçesi Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 RGU 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü F.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Eline aldığı bıçakla araçtan inen F.B. önce hafif ticari aracın kapısını açıp sürücüye tekme attı ardından ise bıçakla yaraladı. Yaralı araç sürücüsü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaşanan korku dolu anlar ise anbean vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, minibüs sürücüsü F.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Minibüs trafikten men edilirken, gözaltına alınan saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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