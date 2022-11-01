İzmir'de yürümek isteyen gruba polis müdahale etti!
İzmir'in Alsancak semtinde Türkiye gündemindeki konuları protesto etmek için toplanan "Gençlik Örgütleri" adlı oluşumun üyelerinin yürüyüşüne polis müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İzmir’de Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan "Gençlik Örgütleri" adlı oluşumun üyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasını, 'Dezenformasyon Yasası'nı ve Bartın maden faciasının sorumlularını protesto etti.
Kalabalık eylemin sonunda sloganlarla Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürümek istedi. Polis yürüyüşe izin vermeyince, gerginlik çıktı. Barikatı aşmak isteyen kalabalığa biber gazlı müdahale eden polisin 20'ye yakın kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- AKP'den Deniz Demir açıklaması
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Ünlü şarkıcının izdihamda öldüğü ortaya çıktı!
- 'Yer yerinden oynar...'
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Yargıtay'dan emsal 'fazla mesai' kararı!
- 'Yurtdışından ekip geldi' iddiası...
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt