İzmir'de yürümek isteyen gruba polis müdahale etti!

İzmir'in Alsancak semtinde Türkiye gündemindeki konuları protesto etmek için toplanan "Gençlik Örgütleri" adlı oluşumun üyelerinin yürüyüşüne polis müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ANKA
01 Kasım 2022 Salı, 09:23
İzmir'de yürümek isteyen gruba polis müdahale etti!
Abone Ol google-news

İzmir’de Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan "Gençlik Örgütleri" adlı oluşumun üyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasını, 'Dezenformasyon Yasası'nı ve Bartın maden faciasının sorumlularını protesto etti. 

Kalabalık eylemin sonunda sloganlarla Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürümek istedi. Polis yürüyüşe izin vermeyince, gerginlik çıktı. Barikatı aşmak isteyen kalabalığa biber gazlı müdahale eden polisin 20'ye yakın kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.


İzmir dezenformasyon yasası Bartın Şebnem Korur Fincancı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler