İzmir'de zeytinlik yangını

Yayınlanma: 18.06.2024 - 19:48

Güncelleme: 18.06.2024 - 19:48

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazinde yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kemalpaşa'nın Çiniliköy mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım alanında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 yangın söndürme helikopterleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının ormana sıçramaması için mücadelesini sürdürüyor.