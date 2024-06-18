Son Dakika... Çanakkale'de orman yangını!

Son dakika haberi... Çanakkale'de orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 16:48
Son Dakika... Çanakkale'de orman yangını!
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Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.


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