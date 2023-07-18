İzmir’de zeytinlikte yangın!
İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Büyükkale köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda başlayan yangına havadan ve karadan, çok sayıda itfaiye ve orman ekibi müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 3 helikopter ve 11 arazözle çalışma sürdürüyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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