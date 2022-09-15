İzmir’deki KHK direnişinde 219. hafta: KHK’lar iptal edilsin

15 Eylül 2022 Perşembe, 10:01

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 2016 yılında kanun hükmünde kararnamelerle işten çıkartılan memurlar için İzmir’de 219. kez oturma eylemi düzenledi. KESK İzmir Şubeler Platformu, 1044 mağdur kamu emekçisi göreve iade edilene kadar eylemleri sürdüreceklerini duyurdu.

İzmir Karşıyaka Çarşısı’nda düzenlenen ve KESK üyelerinin “Tecrit insan hakları ihlalidir, geri döneceğiz” pankartı açtıkları eylemde mağdur kamu emekçileri adına açıklama yapan KESK Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şubesi Başkanı Veysel Beyazadam, ihraç edilen 1602 eğitimciden sadece 538’inin göreve iade edildiğini, 1044 öğretmenin ise iade talebinin reddedildiğini ya da inceleme sürecinin halen sonuçlanmadığını söyledi.

Beyazadam yaptığı açıklamada, “15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sonrasında işlerinden ihraç edilen kamu emekçisi arkadaşlarımızın işlerine iade edilmeleri için alanlardayız. Ağzımızdan dökülen “Haklıyız, kazanacağız, işimize geri döneceğiz” sözleri en güzel zafer halaylarıyla taçlanacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu emekçisi kıyımı olarak da nitelendirilen işlerinden ihraç etme eylemi, ülke hukuk tarihine karanlık bir leke olarak giren KHK’lar ile gerçekleştirildi. İhraçlar için temellendirilen gerekçeler insan aklıyla dalga geçmek ve hukukun vicdani temeller üzerine oturtulmadığının ispatıdır. Bu durum ne ihraç edilen arkadaşlarımızı, ne de bizleri yıldırmadı ve yıldırmayacak. Hakikat mücadelemizde, fiili meşru mücadelemizle toplumun vicdanındaki KHK yarasına merhem olacağız. Bu toplum bu yükü daha fazla kaldırmaz. Toplumu daha fazla germeyin. Toplumsal huzurun ve barışın ilk adımı olarak işlerinden ihraç ettiğiniz arkadaşlarımızı işlerine iade edin. KHK’ları iptal edin. Akli, vicdani ve ahlaki olan da budur” dedi.