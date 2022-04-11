İzmir'deki polen yoğunluğu 'alerji bülteni'ne yansıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen polen kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarı uygulaması "Polen Alerji Bülteni", ilkbaharla birlikte yüksek uyarı seviyesine geçti.
İzmir'de atmosferdeki polen yoğunluğu, Ege Üniversitesi (EÜ) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yürütülen tahmin ve uyarı uygulaması "Polen Alerji Bülteni"ne yansıyor.
Yaklaşık 3 yıl önce başlayan çalışma kapsamında Ege Üniversitesi ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğüne kurulan polen yakalama cihazlarının (lanzoni) aldığı haftalık polen örneklerinden astım ve alerji hastaları için günlük polen riski hesaplanıyor.
Polen uyarıları, Tıp Fakültesinin Göğüs Hastalıkları, İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar bölümlerinden uzmanların da değerlendirmesiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi tarafından açılan internet sitesinden yayımlanıyor.
İlkbaharla birlikte polen yoğunluğunun yansıdığı ve son haftalarda yüksek uyarı seviyesine geçen "alerji bülteni" ile risk grubundakiler tedbir almaları konusunda uyarılıyor.
Tahmin ve uyarı bülteninin yakın bir dönemde Ankara'da da uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.
NİSAN ORTASINDA ÇAM POLENLERİ
EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Güvensen, AA muhabirine, ilkbaharın gelmesiyle birlikte polen yoğunluğunda artış yaşandığını belirtti.
İzmir için atmosferde özellikle şubat ortalarından itibaren servi polenlerine rastladıklarını, yer bitkilerinde ise ısırgan otu ve yer fesleğeninin bu dönemde yoğun polen yaydığını ifade eden Güvensen, "Servi ağaçları kent içinde çeşitli yerlerde var. Mezarlıklarda, parklarda, yol kenarlarında, refüjlerde görüyoruz ancak bunların çok fazla polen saçtıklarını da biliyoruz. Şu anda atmosferde en baskın durumdaki polenlerin servi polenleri olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
Güvensen, İzmir'de şubat ortasında başlayan servi poleni yayılımının 15 gün daha etkili olacağını, nisan ortasında yerini çam polenlerine bırakmasının beklendiğini kaydetti.
MASKE ÖNLEMİ
Yeni tip koronavirüs salgınıyla kullanımı yaygınlaşan maskelerin polenlere karşı koruyucu olduğuna işaret eden Güvensen, polenlere karşı duyarlı olanlara hem salgından hem alerjiden korunmak için dışarıda maskelerini çıkarmamalarını önerdiklerini ifade etti.
Güneş gözlüğü takmanın da koruyucu bir önlem olduğuna işaret eden Güvensen, sözlerini, "Bunun dışında çok yoğun polen zamanlarında özellikle bu dönemde eve gittiğimizde elbiselerimizi balkona asmalıyız. Polenleri elbiselerimizden uzaklaştırmamız gerekir. Çok yoğun alerjik yansımaları varsa duş almak da önerilir." diye tamamladı.
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