İzmir'de saat 07.10'da askıda ekmek kuyruğu: Türkiye’nin utanç fotoğrafı

24 Mart 2022 Perşembe, 13:51

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Buca’da bir fırıncının önünde çektiği askıda ekmek kuyruğu fotoğrafını Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde göstererek hükümete tepki gösterdi. CHP'li Bayır, "Bu fotoğraf pazartesi günü saat 07.10’da çekildi. Sabah yataklarında olması gereken insanlar, kendilerine, eşlerine, çocuklarına veya torunlarına bağışta bulunan 1 kişinin verdiği ekmeği alabilmek için sıra bekliyorlar. Bu, Türkiye’nin utanç fotoğrafıdır." dedi.

Bayır konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar neyi kınadıysanız başınıza geldi. 40 sene önce ‘Gaz, tüp, karne ile verilen ekmek kuyrukları vardı’ dediniz. Bu teknoloji çağında, hem de 20 senedir tek başınıza iktidar yönettiğiniz bir ülkede, ‘Benzin – mazot kuyrukları ucuz ekmek kuyrukları ile Z kuşağını tanıştırdınız. Neyi siyasi malzeme olarak söyledi iseniz, aynısı başınıza geldi."



