İzmir'de saat 07.10'da askıda ekmek kuyruğu: Türkiye’nin utanç fotoğrafı
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir'in Buca ilçesinde soğuk havaya rağmen ucuza ekmek almak için kuyruk oluşturan yurttaşların fotoğrafını TBMM kürsüsünden göstererek, "Bu, Türkiye’nin utanç fotoğrafıdır" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Buca’da bir fırıncının önünde çektiği askıda ekmek kuyruğu fotoğrafını Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde göstererek hükümete tepki gösterdi. CHP'li Bayır, "Bu fotoğraf pazartesi günü saat 07.10’da çekildi. Sabah yataklarında olması gereken insanlar, kendilerine, eşlerine, çocuklarına veya torunlarına bağışta bulunan 1 kişinin verdiği ekmeği alabilmek için sıra bekliyorlar. Bu, Türkiye’nin utanç fotoğrafıdır." dedi.
Bayır konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugüne kadar neyi kınadıysanız başınıza geldi. 40 sene önce ‘Gaz, tüp, karne ile verilen ekmek kuyrukları vardı’ dediniz. Bu teknoloji çağında, hem de 20 senedir tek başınıza iktidar yönettiğiniz bir ülkede, ‘Benzin – mazot kuyrukları ucuz ekmek kuyrukları ile Z kuşağını tanıştırdınız. Neyi siyasi malzeme olarak söyledi iseniz, aynısı başınıza geldi."
Video Haberler
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı
- Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis
- Soğukta 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine sokulduğu anlar k
- Bilim Kurulu üyesi 'gizli tehlike'ye karşı uyardı
- Vakalar patladı; uzman isim uyardı
- Apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı
- Rus savaş gemisi vuruldu
- Karadeniz'de heyelan riski arttı: 'kritik 5 ay' uyarısı
- 'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı
- 'Savunmacılarımız hazır'
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık, Göcek'teki 8 koy için ihale yapacak
- Savaşta 29. gün: Ukrayna bilançoyu açıkladı
- Genç yıldıza Fransa'dan övgü!
- Yeni zam beklentisi: 'İş epey ciddi...'
- '18 TL bandı mazide kalacak'
- Akaryakıta zam üstüne zam
- Çin'de düşen uçağın parçaları bulundu
- İzmir'de saat 07.10'da ekmek kuyruğu
- 'Kırmızı çizgiyi çoktan aştı'
- Tarım Bakanlığı’ndan şeker fiyatlarına ilişkin açıklama