İzmir’den 140 tır, 115 kamyon, 3 uçak ve 2 gemi yardım

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 13:40

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 13:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesi için başlattığı destek çalışmaları artarak devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin yaşandığı felaket bölgesine 6 günde 140 tır, 115 kamyon, 3 uçak ve 2 gemiyle yardım ulaştırıldı.

DAYANIŞMAMIZ ÇOĞALIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başlattıkları “Umut Hareketi”ne desteğin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Başkan Soyer, “Bu dayanışmaya katılan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Acımız büyük. Kaybımız çok fazla. Çok büyük bir afet. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle dün Kahramanmaraş, Diyarbakır, Urfa'da depremzedelerimizle bir araya geldik. Yapacak çok işimiz var. Teknik ekiplerimiz bölgelerde koordinasyon merkezleri oluşturmaya başladı. 11 Şubat günü 6 tır, 9 kamyon ile insani yardım malzemelerini Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Osmaniye ve Mersin illerine gönderdik. Yardım faaliyetine ve bölgede hangi acil ihtiyaç malzemesi isteniyorsa onu gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TONLARCA İNSANİ YARDIM MALZEMESİ

Deprem bölgesine şu ana kadar 486 bin 500 battaniye, 7 bin 700 yorgan, 3 bin 700 yastık, 846 bin 801 parça giyim malzemesi, 17 bin 500 hijyen paketi, 8 bin 500 paket hijyenik ped, 22 bin gıda paketi, 31 bin 250 bebek bezi ve maması, 605 bin litre içme suyu, 850 çadır, 9 bin 250 soba ve ısıtıcı, 135 ton yakacak, 65 jeneratör ilk yardım malzemesi, çadır, mat, uyku tulumu, ayakkabı, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye gibi tonlarca insani yardım malzemesi gönderildi.

İZMİR’DE VE BÖLGEDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı “Umut Hareketi” ile “Bir Kira Bir Yuva” dayanışma kampanyalarıyla bağışlar artarak sürdürülüyor. Ayrıca Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu ile Çankaya'daki APİKAM'ın bahçesinde yurttaşlardan gelen insani yardım malzemelerinin paketlenme ve yükleme çalışmaları da aksatılmıyor.

BARINMA SORUNUNA DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri sahada iş makineleri ve araçlarla arama kurtarma çalışmalarına da katılıyor. Hatay EXPO yolu üzerinde çadır alanı oluşturdu. Şu ana kadar 135 çadır kuruldu. Çadır kurma işlemi devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin günde 10 bin kişilik yemek üreten mobil mutfağı da burada hizmet veriyor. Seyyar hastane, tırlar için depo alanı, yemekhane de oluşturulacak. Osmaniye ve Hatay'daki çadır alanlarına mobil tuvaletler (232) kondu. Su sorunu yaşanan bölgelerde de çalışmalar başlatıldı. Toplam 100 yatak kapasiteli 10 körüklü otobüsü gezici barınma aracına dönüştürüldü ve afet bölgesine gönderiliyor. İlk etapta 4 otobüs, deniz yoluyla İskenderun’a gitti.