İzmir’den 33 bin kişi yurtdışına göç etti
TÜİK verilerine göre; İzmir’den 2016-2021 yılları arasında 33 bin 311 vatandaş yurt dışına göç ederken aynı yıllarda İzmir 30 bin 70 kişilik iç göç ve 46 bin 826 kişilik ise dış göç aldı.
TÜİK’in açıkladığı, 2021 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerine göre, yurtdışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 116.9 artarak 739 bin 364 kişi oldu.
Göç edenlerin yüzde 51.9’i erkekler. Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 35.2 ile İstanbul en fazla göç veren il oldu. İstanbul’u yüzde 11.9 ile Ankara, yüzde 6.2 ile Antalya, yüzde 3.7 ile İzmir izledi.
1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2021 arasında İzmir’den 33 bin 311 yurttaş yurtdışına göç etti. Aynı yıllar arasında İzmir 30 bin 70 kişilik iç göç, 46 bin 826 kişilik de dış göç aldı.
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