İzmir’den 33 bin kişi yurtdışına göç etti

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

TÜİK’in açıkladığı, 2021 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerine göre, yurtdışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 116.9 artarak 739 bin 364 kişi oldu.

Göç edenlerin yüzde 51.9’i erkekler. Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 35.2 ile İstanbul en fazla göç veren il oldu. İstanbul’u yüzde 11.9 ile Ankara, yüzde 6.2 ile Antalya, yüzde 3.7 ile İzmir izledi.

1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2021 arasında İzmir’den 33 bin 311 yurttaş yurtdışına göç etti. Aynı yıllar arasında İzmir 30 bin 70 kişilik iç göç, 46 bin 826 kişilik de dış göç aldı.