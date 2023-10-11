İzmir’den Hatay’a 244’üncü destek tırı gönderildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Büyükşehir, Hatay’a 244’üncü destek tırını da gönderdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm birimleriyle harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere destek vermeye devam ediyor. Yurttaşların ve Büyükşehir Belediyesi’nin temin ettiği yardım malzemelerinin yer aldığı bir tır daha Hatay'a doğru yola çıktı. Tırda 300 soba, bin 200 hijyen paketi, 30 yatak, 492 battaniyenin yanı sıra 76 koli çocuk, 85 koli kadın, 34 koli erkek giyim malzemesi yer alıyor. 8 aydır her hafta bir yardım tırını bölgeye gönderen Büyükşehir Belediyesi, 244’üncü destek tırını yola çıkarmış oldu.
DAYANIŞMA SÜRECEK
İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetin hemen ardından Umut Hareketi’ni başlatarak deprem bölgesindeki vatandaşlar için dayanışma köprüsü oluşturmuştu. İzmirlilerin yoğun katılımıyla çığ gibi büyüyen Umut Hareketi ile bölgeye bugüne kadar 3 uçak, 2 gemi, 243 tır, 129 kamyon, 6 kamyonet ile yardım malzemesi gönderildi. Deprem bölgelerinde konteyner kentler kuran Büyükşehir Belediyesi, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasıyla da barınma sorununa çözüm üretmişti. İzmir'in depremzede vatandaşlara desteği, bölgede hayat tam anlamıyla normale dönene kadar devam edecek.
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