İzmir'den Manisa'ya temiz enerji
Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren (MASKİ), 1 Haziran itibarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi'nden (İZETAŞ) enerji tedariğine başlayacak.
31 Mart Yerel Seçimlerinde zaferle ayrılan Ferdi Zeyrek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasıyla beraber hareket geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), suya rekor indirim ve kartlı sayaç zorunluluğunu kaldırılması gibi vatandaşların yüzünü güldürecek çalışmalar yaparken, diğer yandan da yüksek tasarruf sağlayabilmek için kolları sıvadı.
İZETAŞ'TAN ENERJİ TEDARİĞİ SAĞLANACAK
Bu kapsamda, MASKİ 1 Haziran itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji A.Ş. bünyesinde kurulan EPDK Tedarik Lisansı’na sahip İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi'nden (İZETAŞ), enerji tedariğine başlayacak. İZETAŞ tarafından MASKİ’ye ait SKTT limitini aşmış 13 elektrik aboneliğine enerji tedariği sunulacak.
ENERJİ TEDARİĞİ TEMİZ HAVAYA DA YARAYACAK
Bu çalışmalar kapsamında, yıllık yaklaşık 32.000.000 kilowatt-saat (kWh) enerji tedariği sağlanacak. Yenilenebilir enerji sertifikası sayesinde 15.744 ton karbondioksit (CO2) salınımının önüne geçilecek ve aynı zamanda doğaya yaklaşık 38.300 adet fidan dikilmesi kadar fayda oluşacak.
Öte yandan, MASKİ elektrik tedariğini İZETAŞ üzerinden gerçekleştirerek yüksek miktarda tasarruf sağlamış olacak.
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