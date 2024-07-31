İzmir'den sokak hayvanları için eylem planı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:52

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik bütüncül bir çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu alanda atılacak somut adımları “Bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızla, hayvan haklarına gönül vermiş gönüllülerimizle birlikte çalışmalarımız, her zaman olduğu gibi bundan sonra da can dostlarımızı yaşatmaktan yana olacaktır. Bu konuda, temel değeri ‘yaşam hakkı’ olan ve ‘tek sağlık’ anlayışını benimseyen Eylem Planı’nın hazırlıklarını sürdürmekteyiz” sözleriyle duyurdu.

İLK KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Başkan Tugay’ın bu yöndeki kararının ardından Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı hazırlıkları kapsamında ilk koordinasyon toplantısı ilçe belediyelerinin veteriner hekimlerinin de katılımıyla yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda; İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Hidayet Petin ile Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe de yer aldı.

YOL HARİTASINI KONUŞTULAR

İlçe belediyesi veteriner hekimlerinin görüşlerini ve taleplerini anlattığı, 5 yıllık Eylem Planı'na yönelik önerilerini sıraladığı toplantıda konuşan Prof. Dr. Okyay, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı'nın Türkiye'de ilk kez İzmir'de kurulduğunu anımsattı. Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz köpek popülasyonu ile ilgili yapacağı çalışmaları ve yol haritasını paydaşlarla değerlendiren Prof. Dr. Okyay, “Böyle güzel çalışmalar bizden doğmayacaksa kimseden doğmaz. Çok güzel bir çalışma yapacağımızdan kuşkum yok” dedi.

“BİRBİRİMİZİN YAŞAMA HAKKINA SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ”

Ardından sokakta yaşayan sahipsiz köpeklere yönelik ötenazi düzenlemesini de içeren ve uzun süredir kamuoyunda tartışılan, önceki gün de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldükten sonra yasalaşan sokak hayvanları düzenlemesini değerlendiren Prof. Dr. Okyay, şunları söyledi: “Sokak hayvanlarına yönelik bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Bütün tarafları ile bu konuyu ele almak istiyoruz. Herkesin bir şey söylediği bir ortamdayız. Biz daha bilimsel bir şekilde yol almak istiyoruz. Önümüzdeki süreci aşama aşama görelim ve planlayalım. Bunlar da kanıta dayalı olsun. Hayvanlarla insanların etkileşiminde, genel bir ekosistem etkileşiminde artılar ve eksiler var. Belli dengeler ve belli riskler var. Belli potansiyeller de var. Eğer biz bu mavi kürede birlikte yaşayacaksak, bunu daha iyi şekilde yapmak zorundayız. Ve birbirimizin haklarını, başta yaşama hakkı olmak üzere saygı göstererek yapmak zorundayız.”

SAHA EKİPLERİ OLUŞTURULACAK

Prof. Dr. Okyay, “Gerekli önlemleri alırsak, kazaları daha aza nasıl indirebiliriz? Hedefin ölçülebilir olması için ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz lazım. Sokakta yaşayan köpeklerin sayımını yapacağız. Buna neden ihtiyacımız var? Birincisi ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmek için. İzmir'de bahsedildiği kadar 400-500 bin hayvanla mı karşı karşıyayız? Bunların üreme potansiyelini de anlamak için bu çalışmayı yapacağız. Tüm bunlar için saha ekipleri kurulacak. Yaptığımız müdahalelerin etkilerini de ölçmek istiyoruz” diye konuştu.

“BU ÇALIŞMA BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR”

Konuya dair İzmirlilerin görüşlerini de alacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Okyay, şunları söyledi: “İzmir halkı bu konuda ne düşünüyor? Bunu da tanımlamak zorundayız. Bu alanda da çalışmalarımız olacak. ‘Hangi koşullarda hayvanlarla temasta İzmirli kendini iyi hissedecek’ sorusuna yanıt aranacak. Sahiplenme koşulları için ne öngörüyorlar ve ne istiyorlar? Ya da neye ihtiyaçları var? Örnekleme yöntemi ve sorulacak sorular belirlendi. Saha çalışmasına geçilecek. Süreci bütün paydaşlarla yöneteceğiz. Hem hayvanların sağlıksız ortamda yaşamasını hem de insanların bu konuda sorunlarla karşılaşmasını azaltmak zorundayız. Bu çalışma bizi çok heyecanlandırdı.”

NELER YAPILACAK?

Hazırlanacak 5 yıllık eylem planı kapsamında “Nasıl bir sorunla karşı karşıyayız”, “İzmir’de sokaklarda, sahipsiz veya sahipli ne kadar köpek bulunuyor” gibi sorulara yanıt aranacak. 5 yıllık eylem planı çerçevesinde, sahipsiz hayvan sayımı ile sokak hayvanlarına yönelik tutum için saha çalışmasını içeren durum tespiti, personel ve altyapı iyileştirmeleri, çeşitli farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlenecek. Yasa ile belirlenmiş yakalama, kısırlaştırma, yerinde bakım, rehabilitasyon süreçlerinin ardından sahiplendirme için program ve kampanyalar yürütülecek. Çalışmaların ardından taslak hazırlanacak. Hazırlanan taslağa son şekli verildikten sonra, 5 yıllık İzmir Eylem Planı açıklanacak.