İzmir’e 100 elektrikli otobüs ve 55 midibüs daha geliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 2022 bütçesinin yaklaşık yüzde 40’ını, yeni araç, malzeme, teçhizat alımlarına ve yeni tesislerin yapımına ayırdı. Bu yılın sonuna dek 22 yeni midibüs gelecek. Gelecek yıl ise 100 elektrikli otobüs ve 33 midibüs daha alınacak.
Son 2,5 yılda 435 yeni otobüsü filosuna dahil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, gelecek yılki bütçesinin yaklaşık yüzde 40’ını yeni yatırımlara ayırdı. Kentin sokakları dar ve yokuşlu semtlerine daha uygun olan midibüs tipi araçlardan 22 adet daha satın alan ESHOT, bu araçların yaklaşık 19 milyon TL tutan ücretini de Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) ödedi. Midibüsler, bu yılın sonuna dek gelecek ve hizmete alınacak.
ESHOT, aynı araçlardan 33 adedini de gelecek yıl filosuna dahil edecek. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 2030 yılına kadar sera gazı salımını yüzde 40 azaltma hedefi doğrultusunda, 2022’de 100 adet elektrikli otobüs daha alınacak. Böylece ESHOT filosundaki elektrikli araçların toplamı 120’yi bulacak. ESHOT, elektrikli araçlar için çıkacağı ihalenin şartnamesinde, şarj istasyonlarının yapımını da şart koşacak.
Bu araçların da gelişiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkan Tunç Soyer döneminde aldığı yeni otobüs sayısı 606’yı bulacak. Başkan Soyer’in “beş yılda 500 yeni otobüs” hedefi, aşılarak yüzde 120 oranında gerçekleşecek. ESHOT Genel Müdürlüğü, halen 90 midibüs, 1049 solo otobüs ve 641 körüklü otobüs olmak üzere toplam 1780 otobüsle toplu ulaşım hizmeti veriyor.
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