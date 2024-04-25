İzmir'e çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:41

Güncelleme: 25.04.2024 - 09:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası, Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu İzmir’de de etkisini gösteriyor.

Gece saatlerinde etkili olan çöl tozu bulutunun kentte oluşturduğu etki, günün ilk ışıklarıyla beraber kendini gösterdi. Yurttaşlar kentin iki yakasını görmekte güçlük çekerken, görüş mesafesini azaltan çöl tozu bulutu havadan da görüntülendi.

Öte yandan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre merkez ilçelerden Konak’ta hava kalitesi değeri ‘iyi’ olarak ölçülürken; Bayraklı, Balçova, Bornova, Buca, Karabağlar ve Karşıya ilçelerinde ise hava kalitesi ‘orta’ derece olarak kayıtlara geçti.