İstanbul toz bulutunun etkisi altına girdi... Hava kirliliğine dikkat!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:28

Güncelleme: 31.03.2024 - 09:38

Suriye’nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye’ye giriş yapan toz fırtınası İstanbul’a kadar ulaştı.

İstanbul'un bazı semtlerinde etkisini hissettiren toz bulutu yurttaşları olumsuz etkiledi. Gece yarısı kent toza bürünürken, yurttaşların evde olduğu sırada yaşanan toz taşınması özellikle araçların üzerinde kendini gösterdi.

HAVA KİRLİLİĞİ 4 GÜN SÜRECEK!

Çok sayıda aracı toz bulutu kapladı. Meteoroloji yetkilileri yurttaşları sağlık açısından uyarırken, toz bulutunun ardından çamur yağışlarının beklenildiğini bildirildi.

Toz taşınımı nedeniyle hava kirliliğinin 4 gün süreceği bildirildi. Öte yandan uzmanlar, gözlerde acı hissi, nefes darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi etkilerinin olabileceği konusunda uyardı.