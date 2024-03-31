İstanbul toz bulutunun etkisi altına girdi... Hava kirliliğine dikkat!

Sahra Çölü üzerinden Türkiye’ye kadar gelen toz bulutu gece yarısı İstanbul’u etkisi altına aldı. Toz taşınımı nedeniyle hava kirliliğinin 4 gün süreceği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:28
İstanbul toz bulutunun etkisi altına girdi... Hava kirliliğine dikkat!
Abone Ol google-news

Suriye’nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye’ye giriş yapan toz fırtınası İstanbul’a kadar ulaştı.

İstanbul'un bazı semtlerinde etkisini hissettiren toz bulutu yurttaşları olumsuz etkiledi. Gece yarısı kent toza bürünürken, yurttaşların evde olduğu sırada yaşanan toz taşınması özellikle araçların üzerinde kendini gösterdi.

HAVA KİRLİLİĞİ 4 GÜN SÜRECEK!

Çok sayıda aracı toz bulutu kapladı. Meteoroloji yetkilileri yurttaşları sağlık açısından uyarırken, toz bulutunun ardından çamur yağışlarının beklenildiğini bildirildi.

Toz taşınımı nedeniyle hava kirliliğinin 4 gün süreceği bildirildi. Öte yandan uzmanlar, gözlerde acı hissi, nefes darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi etkilerinin olabileceği konusunda uyardı.


hava kirliliği haberleri İstanbul haberleri meteoroloji haberleri Sahra çölü haberleri toz taşınımı haberleri toz fırtınası haberleri

İlgili Haberler

Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu

Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu
Akciğer hastaları dikkat! Uzmanlar uyardı: 'Sahra Çölü'nden toz taşınımı bekleniyor'

Akciğer hastaları dikkat! Uzmanlar uyardı: 'Sahra Çölü'nden toz taşınımı bekleniyor'
Meteoroloji açıkladı: 30 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 30 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliler dikkat, bankalar güncelledi... Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

Emekliler dikkat, bankalar güncelledi... Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Nüfus müdürlükleri seçim günü açık mı? 31 Mart yerel seçimlerinde hangi nüfus müdürlükleri açık?

Nüfus müdürlükleri seçim günü açık mı? 31 Mart yerel seçimlerinde hangi nüfus müdürlükleri açık?
Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu

Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu
Tuğçe Kazaz AKP'yi desteklemeyeceğini açıklamıştı: 24 saat geçmeden 'Murat Kurum'u destekleyeceğim' dedi

Tuğçe Kazaz AKP'yi desteklemeyeceğini açıklamıştı: 24 saat geçmeden 'Murat Kurum'u destekleyeceğim' dedi
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Cemaatçiler arasındaki savaş büyüyor: “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”

Cemaatçiler arasındaki savaş büyüyor: “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu