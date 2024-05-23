İzmir'i önce sağanak sonra dolu vurdu

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış bir anda doluya döndü. Beyaza bürünen kentte yurttaşlar zor anlar yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:00
İzmir'i önce sağanak sonra dolu vurdu
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İzmir genelinde öğle saatlerine doğru başlayan sağanak yağış, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen hazırlıksız yakalanan İzmirliler zor anlar yaşarken, kentin bir çok noktasında sokaklar göle döndü.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü ve araçların üstünde ince bir tabaka oluşturdu. Bazı araçlar hafif hasar alırken, kapalı alan bulamayan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


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