‘İzmir’in Çernobil’i Meclis gündeminde: Neden temizlenmedi?

Yayınlanma: 02.10.2023 - 14:22

Güncelleme: 02.10.2023 - 14:22

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, ‘İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen Gaziemir’deki alanı Meclis gündemine taşıdı. soru önergesi verdi. Hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yüksel Taşkın, bölgenin neden temizlenmediğini sordu.

“RADYASYON MİKTARININ NORMAL DEĞERİN 219 KATI”

Gaziemir’in Emrez Mahallesi’nde 13 yıl önce çevreye zarar verdiği için kapatılan akü geri kazanım fabrikası sahasındaki radyoaktivite bulaşmış atıkların çevre ve halk sağlığı açısından sorun yarattığını ifade eden Taşkın, “Bu atıkların temizlenmesi konusu yıllardır sorumlu merkezi yönetim birimleri tarafından görmezden geliniyor. İzmirliler bu kadar ciddi bir konuda oyalanıyor. Vahim olanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi radyoaktif ve tehlikeli maddelerin temizlenme planı ve zamanlamasına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan bilgi talep etmiş olmasına rağmen, Bakanlık konuyla ilgili cevap dahi vermemiş durumda. Geldiğimiz noktada, 2010'da kapatılan Aslan Avcı Döküm Sanayi AŞ’ye ait kurşun döküm fabrikasının 70 dönümlük bahçesindeki tehlikeli atık ve radyoaktif madde halen temizlenmedi. Ölçümler sonucunda radyasyon miktarının normal değerin 219 katı çıktığı tehlikeli atıkların toprak, hava ve suya karışması halinde büyük bir sağlık sorunu yaratacağı aşikâr” diye konuştu.

“ENDİŞE VERİCİDİR”

Alanın temizlenmesi bakanlıkların görevi olduğunu ifade eden CHP’li vekil, “7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine göre radyoaktif atıkların yönetimi öncelikli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) görevi. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da sorumluluğu var. Kanuna göre, kanun kapsamı dışında yürütülen bir faaliyet sonucunda radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanların çevresel iyileştirmesine ilişkin iş ve işlemler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TENMAK ile iş birliği yapılarak yürütülür. Konu açık olmasına rağmen hala bir sonuca ulaşılamamış olması endişe vericidir. Bu bağlamda konuyu hem TENMAK’ın bağlı olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye yönelik hazırladığımız iki soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdık. Soruların ivedilikle yanıtlanmasını ve başta İzmirliler olmak üzere tüm Türkiye’yi tehdit eden radyoaktif atık sorununun çözülmesini talep ediyoruz” sözlerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın soru önergelerinde şu soruların yanıtlarını istedi: