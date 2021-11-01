İzmir'in kadın yelkencileri İstanbul’dan çifte kupayla döndü

01 Kasım 2021 Pazartesi, 15:19

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ Genel Müdürlüğü İzmir Marina’nın sponsor olduğu Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği, İstanbul’dan iki kupayla döndü.

Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği, Kaptan (Skipper) Peyvend Öksüz ve 10 kişilik ekibi ile Mat10 isimli teknede üç gün boyunca “IRC 4” kategorisinde kadın ve erkek takımlarıyla bir arada yarıştı. Dernek, IRC 4 kategorisinde ikincilik kupasını, bütün IRC 4 Kadın Yelken gruplarında üçüncülük kupasını kazanarak İzmir’e kupa heyecanı yaşattı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 29-31 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Yat Yarışları’na katılan Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği, üç gün süren yarışlar için İzmir Marina’da antrenman yaptı. Sponsorluk kapsamında Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği’nin yarıştığı teknenin ana yelkeninde ve tüm yarışçıların giydiği kıyafetlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ logosu yer aldı.

Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği'nin kurucu üyesi Peyvend Öksüz, “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları bizim için çok önemliydi. İzmir, Ankara ve İstanbul’dan üyelerimizin olduğu 10 kişilik bir ekibimiz var. Güzel üç gün geçirdik. İzmir Marina’da antrenmanlarımızı yaptık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZDENİZ Genel Müdürlüğü İzmir Marina sponsorluğunda İstanbul’a gittik. İstanbul’dan iki kupa kazanarak döndük, çok mutluyuz” dedi.

Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği, “Topukları Sıfırla” sloganıyla kadınlar arasında yelken sporunun yaygınlaştırılması için 2019’da beş kişiyle kuruldu. Derneğin şu anda 80’i aşkın üyesi bulunuyor. Aralarında İstanbul Deniz Kızı Yelken Kupası ve Arkas Kış Trofesi Yarışları olmak üzere bugüne kadar toplam dört yarışa katılan derneğin, iki ikincilik kupası bulunuyor.