İzmir'in musluklarından içilebilir su akıyor

Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:27

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmirlilere sağlıklı içme suyu ulaştırmak için 67 içme suyu arıtma tesisi ile hizmet verdiğini ve tüm kentte ortalama 760 bin metroküp içilebilir su verildiğini bildirdi.

İklim değişikliği barajların yetersizliği gibi nedenlerle İzmir’de yeni su kaynakları kazandırmak için yoğun çaba harcayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, devreye aldığı arıtma tesisleriyle birlikte kentin sağlıklı içme suyu sağlamayı sürdürüyor. İZSU’dan yapılan açıklamada 67 adet içme suyu arıtma tesisi ile hizmet verildiğini ve metropol ilçelere günlük ortalama 700 bin metreküp, çevre ilçelere de 60 bin metreküp temiz su sağladığı bildirildi.

BORNOVA VE BUCA’NIN İÇME SUYU KAVAKLIDERE’DEN

Tahtalı Barajı’nın suyunu arıtan Görece’deki arıtma tesisinden sonra İzmir’in ikinci büyük içme suyu arıtma tesisi olan 150 bin metrekarelik alanda kurulu Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin ihtiyaca yönelik günde ortalama 90 bin metreküp su arıtıldığı aktarılırken ihtiyaç halinde şehir şebekesinde gerçekleştirilen manevralar ile diğer metropol ilçelere de temiz içme suyu verildiği bildirildi.

KOÇAKER: TEMİZ İÇME SUYU İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kuzey Su Arıtma Şube Müdürü Serhat Koçaker, Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde oldukça uzak mesafeden gelen suyu arıtmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi. Koçaker, “100 kilometre mesafeden su geliyor. Ham suyu, online cihazlarla ve laboratuvarımızda kontrol ediyoruz. Havalandırma ünitesine alınan su buradan durultucu ünitelerine geçiyor. Kimyasal ilavesi ile sudaki askıda katı maddelerin çökmesi sağlanıyor. Daha sonra su filtre kısmına geçiyor. Hızlı kum filtrelerinde bu süreç de tamamlandıktan sonra su filtrelenmiş su tankına ardından son klorlama ünitelerine geliyor. Temiz su deposuna alınan su şebekeye dağıtıma hazır hale geliyor” diye konuştu.

“MUSLUKLARDAN GÜVENLE SU İÇİLEBİLİR”

Yaptıkları işin son derece önemli olduğunu ve büyük bir sorumlulukla çalıştıklarını ifade eden Koçaker, “Yurttaşlarımız musluklarından akan suyu gönül rahatlığı ile içebilir. Suyu 24 saat kontrol altında tutuyoruz ve 24 saat çalışıyoruz. Temel bir ihtiyaç olan temiz içme suyunu büyük bir emekle halkımıza sunuyoruz” dedi. Suyun tasarruflu kullanılması için çağrıda bulunan Koçaker, “Küresel iklim krizi, düzensiz yağış rejimi gibi etkenler su kaynakları üzerinde olumsuz etkiye neden oluyor. Uzun vadede yaşanabilecek susuzluk tehdidine karşı suyun tasarruflu kullanılması tüm toplumumuz açısından büyük önem taşıyor” dedi.