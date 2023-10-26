İzmir’in saat saat 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:34

Güncelleme: 26.10.2023 - 09:34

İzmir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim günü için sergiden konsere, Cumhuriyet Yürüyüşü’nden fener alayına kapsamlı bir program hazırladı.

"BARIŞ ANCAK CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKMAKLA MÜMKÜN"

İzmirlileri bu anlamlı günde kutlamalara davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Elimizde bayraklarla fener alayıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüyeceğiz. Türkiye'nin gördüğü en büyük Cumhuriyet Halk Korosu ile gelin hep birlikte 100’üncü yılımızı marşlarla ölümsüzleştirelim” diye konuştu. Çok renk, çok ses, çok nefesle tam 100 yıldır bu kentte, bu ülkede özgürce, barış içinde yaşadığımızı vurgulayan Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm dünya ve içerisinde yaşadığımız coğrafyada bir kez daha gördük ki Cumhuriyetimize sıkı sıkı sarılmalı, ona sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Barış ancak Cumhuriyet'e sahip çıkmakla mümkün olur. Cumhuriyetimizi 100 yıl önce kuran, 100 yıldır ona sahip çıkan halkımızla beraber 7'den 70'e Cumhuriyet Meydanı'nda buluşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük Cumhuriyet Halk Korosu ile çocukluğumuzdan beri ezbere bildiğimiz Cumhuriyet marşlarını söyleyeceğiz. Elimizde bayraklarla dünyaya sesleneceğiz.”

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANACAK

29 Ekim günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Türkiye’nin 100’üncü yaşı onuruna Gençlik Belediyesi ve Çocuk Belediyesi üyelerinin katılımıyla özel gündemle toplanacak. Konak Meydanı’nda ESHOT’un Gezici Sergisi açılacak. İzmir Marina’da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Ödül Töreni düzenlenecek. 29 Ekim akşamı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi, şef Tolga Taviş yönetiminde “100. Yılında Cumhuriyet Bayramı” konseriyle saat 17.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alacak.

27 EKİM'DE İZMİR'DE YOĞUN PROGRAM

27 Ekim Cuma günü Tire Yeni Mahallesi’nde Atatürk Heykeli’nin açılış töreni var. Saat 11.00’de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak Bayındır Süt Fabrikası’nın açılış törenine ev sahipliği yapacak. Açılışta Sümer Ezgü halk konseri de düzenlenecek. 27-28 Ekim’de Bornova İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Yerleşkesi’nde 100. Yıl Gençlik Kampı var.

27 Ekim’de kent merkezinde de birçok etkinlik var. Çocuklarla Körfez Turu, Üçkuyular Vapur İskelesi’nden saat 10.00’da başlayacak. 14.00’te Buca Atlı Spor Kulübü’nde, 15.00’te Buca Şirinyer Parkı’nda Bando Cumhuriyet Konseri var. AASSM Küçük Salon’da 18.00’de ise Cumhuriyet Söyleşileri (Hukuk Politikaları) yapılacak. Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde ise saat 18.00’de “Sanatla Yeniden Yeni Yüzyıla” sergisinin açılışı var. Saat 19.00’da Urla Meydanı’nda Mehtap Meral konseri, saat 20.00’de ise Kültürpark İsmet İnönü Sahnesi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Benim Naçiz Vücudum adlı oyunu İzmirliler ile buluşacak. Korhan Abay'la 100. Yıl Kupası Bilgi Yarışması, 17.30 - 19.00 saatleri arasında Karantina Meydanı’nda düzenleniyor. 20.00’de ise Odak Band konseri başlayacak. 21.30’da Karantina Meydanı Ayhan Sicimoğlu söyleşisi ve konserine ev sahipliği yapacak. 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Sportif Turnuvaları gün boyu Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nda sürecek. 100. Yılda 100 mil Yat yarışı da tüm gün İzmir Körfezi’nde devam edecek.

28 EKİM CUMARTESİ ŞENLİKTEN KONSERE

28 Ekim Cumartesi günü ise 07.00-12.00 saatleri arasında Narlıdere Limanreis Mevkii’nde 100. Yıl Açık Su Yüzme Cumhuriyet Kupası var. Cumhuriyet Bayramı Şenliği 11.30 - 18.00 saatlerinde Fahrettin Altay Metro İstasyonu’nda yapılacak. Bir Uygarlık Odağı Olarak Başkanlık ve Şehir Meclisleri Proje Yarışması Kolokyum ve Ödül Töreni ise 12.00’de Tarihi Bıçakçı Han’da başlayacak. Köy Enstitüleri Anı Evi’nin açılışı 16.30’da Konak Kestelli’de yapılacak. 18.30’da Fahrettin Altay’da Bando Cumhuriyet Konseri, 19.30’da Tarihi Havagazı Fabrikası’nda Zafer Yolu Yürüyüşü Belgesel Buluşması, 19.30’da Karantina Meydanı’nda Stalk Band konseri, 20.00’de Kültürpark İsmet İnönü Sahnesi’nde Benim Naçiz Vücudum oyunu, 21.30’da Karantina Meydanı’nda Serkan Yıldız konseri ve Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nda gün boyu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Sportif Turnuvaları var.

CUMHURİYET COŞKUSU MEYDANLARDA

29 Ekim akşamı saatler 19.00’u gösterdiğinde Basmane Kapısı’ndan Konak Atatürk Meydanı’na, oradan da Cumhuriyet Meydanı’na dev Türk Bayrağıyla yürüyüş ve fener alayı yapılacak. Saat 20.23’te Cumhuriyet Meydanı’nda zeybek gösterisiyle Cumhuriyet coşkusu yankılanacak. Gösterilere İZDENİZ’e bağlı gemiler denizden lazer gösterileriyle eşlik edecek. Gemiler gösterilerine daha sonra Karşıyaka, Bostanlı ve Göztepe sahilinde devam edecek. Ardından Cumhuriyeti 100 yıl önce kuran, 100 yıldır ona sahip çıkan halk ile birlikte 7'den 70'e Cumhuriyet Halk Korosu Cumhuriyet marşlarını hep bir ağızdan söyleyecek.

29 EKİM'DE KUTLAMA PROGRAMI ŞÖYLE:

Gün Boyu Konak Atatürk Meydanı ESHOT 80. Yıl Gezici Sergi

Gün Boyu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Sportif Turnuvaları

10.30: Cumhuriyet Meydanı Resmi Kutlama Töreni

11.15: Cumhuriyet Meydanı Geçit Töreni

12.30: 100. Yıl Yat Yarışları-Pasaport İskele

14.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Özel Etkinlikleri

17.00: 100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Senfoni Konseri

17.00-19.00: Belediye Meclisleri Özel Oturumu

17.30: 100. Yılda 100 mil Yat Yarışı Kupa Töreni

18.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Gençlik Konserleri ve Dans Gösterileri

19:00: Cumhuriyet Yürüyüşü (Kültürpark Basmane Kapısı- Konak Atatürk Meydanı)

20.00: Fener Alayı (Konak Atatürk Meydanı- Cumhuriyet Meydanı)

20.30: Zeybek Gösterisi

20.45: Gemi Korteji ve Işık Şovları

20.50: Cumhuriyet Halk Korosu

ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıldönümünde kentteki ulaşım tarifesinde yüzde 50’lik indirime gitti. 29 Ekim günü ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Tramvayı mevcut ücret tarifelerinin yüzde 50’si geçerli olacak. TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise ulaşım ücretsiz olacak.

5 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

5 Kasım’a kadar sürecek 29 Ekim kutlamaları tüm kentte coşkuyla sürüyor. Bugün "Cumhuriyetin 100.Yılına Özel Konser” saat 19.00’da AASSM’de olacak. Erman Türkili (Keman), Elif Gökçe Türkili (Piyano) sanatseverlerle buluşacak. 26 Ekim Perşembe günü ise saat 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Kadifekale’de Uçurtma Şenliği, 16.30-17.00 saatleri arasında Narlıdere Uğur Okulları’nda Bando Cumhuriyet Konseri, Seferihisar Gödence Mahallesi’nde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Çocuk Cumhuriyet Şenliği, İzmir Körfezi’nde tam gün 100. Yılda 100 Mil yat yarışı düzenlenecek.