İzmir'in unutulmaz başkanı Ahmet Piriştina anıldı

15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:30

2004 yılında 52 yaşında hayata veda eden Ahmet Piriştina, ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Aşağı Narlıdere Mezarlığı'ndaki anma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina, kızı Zeynep Piriştina, oğlu Levent Piriştina, kardeşi Mergim Piriştina, torunları Arya, Miya ile Damla Piriştina, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Piriştina'nın yakın çalışma arkadaşı ve eski Konak Belediye Başkanı Erdal İzgi ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Levent Piriştina anma törenine katılanlara teşekkür ederek, “Dile kolay 18 yıl... Piriştina ailesi olarak acı haberi aldığımız ilk günde de sizleri yanımızda gördük. Acımıza ortak oldunuz. Aradan 18 yıl geçti, yine bir 15 Haziran sabahı gördük ki Piriştina ailesi yalnız değil. Ahmet Piriştina'yı sevenler, onunla mesai yapanlar bugün yine yalnız bırakmadı” dedi.

Törene katılanlar Piriştina'nın mezarına karanfiller bıraktı. Ahmet Piriştina'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.