İzmir’in Yüz Yılı Sempozyumu başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın "İzmir'in Yüz Yılı" sempozyumu düzenleyecek.

İZMİR / Cumhuriyet
14 Aralık 2022 Çarşamba, 17:34
İzmir’in Yüz Yılı Sempozyumu başlıyor
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İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından yarın (15 Aralık)  "İzmir'in Yüz Yılı" başlığıyla sempozyum düzenlenecek.

17 Aralık’a kadar sürecek sempozyumda bilim insanları, yazar ve sanatçılar toplumsal yapıdan spora, mimarlıktan sanata, İzmir’in 100 yılını kentin maddi-manevi mirasını dikkate alarak tartışacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir 100.Yıl

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