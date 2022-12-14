İzmir’in Yüz Yılı Sempozyumu başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın "İzmir'in Yüz Yılı" sempozyumu düzenleyecek.
İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından yarın (15 Aralık) "İzmir'in Yüz Yılı" başlığıyla sempozyum düzenlenecek.
17 Aralık’a kadar sürecek sempozyumda bilim insanları, yazar ve sanatçılar toplumsal yapıdan spora, mimarlıktan sanata, İzmir’in 100 yılını kentin maddi-manevi mirasını dikkate alarak tartışacak.
Video Haberler
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- Skandalı kapatan savcının sicili
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu
- Referandumun kapısı aralandı