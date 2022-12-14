İzmir’in Yüz Yılı Sempozyumu başlıyor

14 Aralık 2022 Çarşamba, 17:34

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından yarın (15 Aralık) "İzmir'in Yüz Yılı" başlığıyla sempozyum düzenlenecek.

17 Aralık’a kadar sürecek sempozyumda bilim insanları, yazar ve sanatçılar toplumsal yapıdan spora, mimarlıktan sanata, İzmir’in 100 yılını kentin maddi-manevi mirasını dikkate alarak tartışacak.